Miền bắc dự báo đêm nay có nơi mưa to

Dự báo viên Thuý Nga - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Dự báo thời tiết chiều tối và đêm 12/11:

Tại khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trời rét.

Tại Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C.

Ở miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa dông, trong đó TP Huế có nơi mưa rất to.

TP.Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến khoảng 33 độ C.