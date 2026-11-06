Miền Bắc đón rét, vùng núi có nơi dưới 13 độ C, miền Trung cảnh báo mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (6/11), một bộ phận không khí lạnh mạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Tại Bắc Bộ, một số nơi có mưa rào và dông, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 29-32 độ C.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm 8/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Miền Bắc đón đợt rét đầu tiên, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Từ đêm 8/11, khu vực vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2026-2027 tại miền Bắc.

Tại Hà Nội, từ tối và đêm 8/11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng. Từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, khu vực có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9/11, thời tiết chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19 độ C, cao nhất 22-23 độ C.

Không chỉ gây rét ở miền Bắc, đợt không khí lạnh lần này còn kết hợp với các hình thế thời tiết khác gây mưa lớn tại nhiều khu vực miền Trung. Theo dự báo, từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực từ Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Tại TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, lượng mưa phổ biến 250-450mm, có nơi trên 700mm. Khu vực Nam Quảng Trị và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to 150-300mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Đáng chú ý, từ ngày 9-12/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đó, đỉnh lũ trên các sông ở TP Huế có thể lên mức báo động 2 và trên báo động 2; các sông ở Nam Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi lên mức báo động 1-2 và trên báo động 2. Các sông ở phía Đông Gia Lai và phía Đông Đắk Lắk dao động quanh mức báo động 1.

Trên biển, từ tối và đêm 8/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 4-6m. Từ ngày 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m.

Trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực miền Trung cần chủ động ứng phó với nguy cơ mưa lớn gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại các khu vực trũng thấp và vùng núi.