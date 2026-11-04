Miền Bắc đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh, miền Trung đối mặt mưa lớn

Chiều 4/11, bà Hoàng Thị Mai, Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh đầu tiên dự kiến ảnh hưởng đến miền Bắc trong ngày 5-6/11. Do cường độ yếu, đợt không khí lạnh này chủ yếu gây mưa rào và dông rải rác ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và một số nơi tại miền Trung.

Tiếp đó, khoảng ngày 8-9/11, một đợt không khí lạnh mạnh hơn sẽ tăng cường xuống nước ta, gây mưa rào và dông rải rác tại Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa to. Nền nhiệt khu vực giảm rõ rệt, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi xuống dưới 13 độ C. Đêm và sáng, trời chuyển rét.

Đáng chú ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao và địa hình đón gió, khu vực miền Trung sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng từ ngày 9-12/11.

Miền Trung có nguy cơ đón mưa lớn kéo dài.

Các địa phương có khả năng chịu ảnh hưởng gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk. Đây là hình thế gây mưa điển hình tại miền Trung, tiềm ẩn nguy cơ mưa lớn kéo dài.

Cùng với mưa lớn, từ đêm 8/11 đến ngày 12/11, khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ phía Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m.

Về xu thế thời tiết tháng 11, cơ quan khí tượng nhận định hiện tượng El Nino đang hoạt động với cường độ rất mạnh, có khả năng đạt đỉnh vào cuối năm 2026, với xác suất khoảng 96%. Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 11 dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C.

Lượng mưa có sự phân hóa giữa các khu vực. Bắc Bộ có tổng lượng mưa tháng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 15-30%; trong khi Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ thiếu hụt khoảng 20-40%. Nam Bộ có lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân, đặc biệt tại khu vực miền Trung, cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn để chủ động phương án ứng phó, đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực có địa hình dốc. Trong các đợt mưa dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.