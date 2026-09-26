Miền Bắc đón không khí lạnh vào tuần tới

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ 28/9 đến 5/10, Biển Đông rất ít khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Đồng thời, trong khoảng thời gian trên, một đợt không khí lạnh sẽ tác động đến miền Bắc, gây mưa tại Bắc bộ trong những ngày đầu tháng 10.

Trong những ngày đầu tháng 10, không khí lạnh về có thể làm gia tăng mưa tại Bắc Bộ. Lượng mưa từ ngày 1 đến 10/10 tại Hà Nội khoảng 30-60mm, tại Lạng Sơn 20-40mm, Lào Cai 30-50mm và Sơn La 20-40mm.

Tuần sau miền Bắc đón không khí lạnh. Ảnh: Tuấn Anh

Không khí lạnh là hiện tượng khối không khí lạnh từ lục địa châu Á di chuyển xuống khu vực nước ta, nơi đang tồn tại khối không khí ấm. Khi tràn xuống, khối khí lạnh thường gây gió Đông Bắc mạnh, nhiệt độ giảm và làm thời tiết chuyển biến xấu. Do thường xuất hiện vào mùa đông và có hướng chủ yếu từ Đông Bắc, hiện tượng này còn được gọi là gió mùa Đông Bắc.

Khi không khí lạnh tăng cường, ngoài khơi vịnh Bắc Bộ có thể xuất hiện gió mạnh cấp 6-7, thậm chí mạnh hơn trong một số trường hợp. Trên đất liền, gió có thể đạt cấp 4-5, gây ảnh hưởng đến cây cối, nhà cửa và các công trình đang thi công.

Trong những đợt không khí lạnh mạnh, thời tiết có thể đi kèm mưa to, dông, tố lốc và trong một số trường hợp xuất hiện mưa đá, đặc biệt vào các giai đoạn chuyển mùa.

Vào các tháng chính đông, khi trời quang mây, nhiệt độ ban đêm có thể giảm sâu, gây sương muối, băng giá, thậm chí tuyết tại các khu vực núi cao. Nếu không khí lạnh kéo dài, rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, vật nuôi và đời sống người dân.

Đối với khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cơ quan khí tượng sử dụng các khái niệm rét đậm, rét hại để mô tả những đợt rét có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, trong khi miền Bắc chuyển sang chuỗi ngày chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, Trung bộ và Nam bộ sẽ chuyển sang giai đoạn giảm mưa, mưa ít hơn so với tuần vừa qua. Tại Trung bộ, từ nay đến ngày 20/10 có tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 15-30%. Tuy nhiên, khu vực này vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to.

Ông Hoàng Phúc Lâm nhận định xu thế giảm mưa tại Trung bộ và Nam Bộ có thể là một dấu hiệu El Nino rất mạnh bắt đầu. Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn uQốc gia cũng có báo cáo gửi các cơ quan chức năng về nhận định từ tháng 10, El Nino có thể lên ngưỡng rất mạnh.