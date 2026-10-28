Miền Bắc đón không khí lạnh từ 1/11, mưa dông diện rộng

Miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh trung bình, gây mưa rào và dông rải rác. Ảnh: Báo Tin tức

Theo thông tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hai ngày 29-30/10, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa dông rải rác. Tuy nhiên nền nhiệt cao nhất vẫn trên 30 độ C.

Dự báo thời tiết đợt không khí lạnh mới tại miền Bắc

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, đến khoảng ngày 1-2/11, khu vực Bắc Bộ có thể đón một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, gây mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt có xu hướng giảm.

Đợt không khí lạnh này được dự báo sẽ gây mưa rào và dông rải rác, khiến nền nhiệt giảm. Trời có khả năng chuyển lạnh tại các tỉnh vùng núi và se lạnh ở khu vực đồng bằng vào đêm và sáng.

Dự báo thời tiết mùa đông miền Bắc

Dự báo thời tiết tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc vẫn có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1-2 độ. Không khí lạnh được nhận định hoạt động yếu và ít hơn so với trung bình nhiều năm. Thông thường, trong tháng 11 có khoảng 3-4 đợt không khí lạnh.

Dưới tác động của hiện tượng El Nino có cường độ rất mạnh, mùa đông năm 2026-2027 ở Việt Nam có khả năng ấm hơn trung bình nhiều năm.

Không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, khiến các đợt rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn hơn, số ngày rét đậm, rét hại ít hơn mọi năm.

Về nền nhiệt, trong tháng 12/2026 và tháng 1/2027, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ được dự báo phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ. Sang tháng 2/2027, mức chênh lệch có thể tăng lên 1-2 độ.

Tuy nhiên, vẫn có thể xảy ra những đợt rét đậm, rét hại trong các tháng chính đông, khiến nhiệt độ giảm sâu trong thời gian ngắn, đặc biệt tại khu vực miền núi và vùng núi cao phía Bắc.