Tin không khí lạnh miền Bắc, có nơi dưới 9 độ

Theo dự báo thời tiết, ngày 19/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ đã có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; Bắc Trung Bộ đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ lúc 07 giờ phổ biến từ 16-19 độ. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trên đất liền ngày 19/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ. Đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-18 độ.

Khu vực Hà Nội: có lúc có mưa. Trời rét.

Dự báo thời tiết không khí lạnh tiếp tục được tăng cường từ đêm 19/11, khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Ảnh minh họa.

Trên biển ngày 19/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; từ đêm 19/11 mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m, riêng vùng biển phía Đông Bắc 3,0-5,0m; biển động mạnh. Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:

Từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 19/11

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khu vực này nhiều mây, có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác, có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ; phía Nam có nơi trên 21 độ.Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ; phía Nam 25-28 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Dự báo có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.