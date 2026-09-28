Miền Bắc đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm kèm mưa dông

Chiều 28/9, bà Phạm Thị Thanh Hoa, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cung cấp những thông tin dự báo mới nhất về diễn biến thời tiết trong đêm nay, ngày mai và nhận định về tình hình không khí lạnh sắp tới.

Theo bà Phạm Thị Thanh Hoa, từ đêm nay đến ngày 30/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ về chiều và tối còn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Các khu vực còn lại đều phổ biến ít mưa, ban ngày trời có nắng, có nơi có nắng nóng trên 35 độ C.

"Từ đêm 30/9, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của một bộ phận không khí lạnh yếu và lệch đông nên sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nền nhiệt trong ngày 1 – 2/10 có xu hướng giảm khoảng từ 2 - 4 độ C so với ngày 28/9", bà Hoa cho hay.

Đại diện Phòng Dự báo Thời tiết cung cấp thêm thông tin, từ khoảng đêm 4/10 - ngày 5/10, khối không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn.

"Thời tiết ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mới có những thay đổi rõ rệt, mưa tăng lên, cục bộ có nơi mưa to và nhiệt độ tiếp tục giảm xuống. Từ đêm 5/10 - ngày 6/10, mưa có khả năng mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi", bà Hoa nhấn mạnh.