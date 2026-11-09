Miền Bắc đón không khí lạnh, mùa đông 2026-2027 liệu có xuất hiện rét kỷ lục?

Miền Bắc đón không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (9/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, hầu khắp khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ lúc 7h sáng phổ biến từ 19-21 độ, vùng núi từ 15-18 độ; tại đặc khu Bạch Long Vỹ có gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9, đặc khu Cô Tô có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo ngày 9/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét, từ đêm 9/11 Tp.Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Khu vực Hà Nội: Trong sáng 9/11 có lúc có mưa; trời rét.

Ngày và đêm 9/11, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; ở vịnh Bắc Bộ 2,0-4,0m. Biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:

Dự báo chi tiết:

Trong sáng 9/11, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông. Ngày 9/11, ở tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to và dông. Từ ngày 09/11 đến đêm 11/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong mùa đông năm nay

Dự báo tời tiết trong tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1-2 độ C. Sang tháng 12/2026 và tháng 1/2027, mức chênh lệch phổ biến từ 0,5-1,5 độ C. Riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn từ 1-2 độ C.

Đáng chú ý theo dự báo không khí lạnh trong mùa đông năm nay có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại được dự báo có thể xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dù vậy, cơ quan khí tượng lưu ý vẫn có khả năng xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại khiến nhiệt độ giảm mạnh, nhưng thời gian kéo dài không nhiều.

Dự báo thời tiết mùa đông năm nay được dự báo ấm hơn trung bình nhiều năm, nhưng không loại trừ khả năng xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh. Ảnh minh họa.

Phân tích về xu hướng thời tiết mùa đông năm nay, Tiến sĩ Trương Bá Kiên - Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khí tượng và khí hậu, Viện Khoa học khí tượng thủy văn, Môi trường và Biển chia sẻ với Lao Động, dưới tác động của El Nino, khả năng xuất hiện một mùa đông ấm hơn.

Không khí lạnh vẫn tập trung chủ yếu trong các tháng chính đông, gồm tháng 12, tháng 1 và tháng 2. Tuy nhiên, cường độ không khí lạnh trong năm nay được dự báo yếu hơn so với trung bình nhiều năm, kéo theo số ngày rét đậm, rét hại có thể ít hơn.

Điều này không đồng nghĩa mùa đông sẽ không xuất hiện những đợt rét sâu. Ông Kiên nhấn mạnh, ngay cả trong năm El Nino, vẫn không thể loại trừ khả năng xảy ra một đợt rét rất mạnh.

"Trong năm El Nino, dù nhiệt độ trung bình mùa đông và số đợt rét đậm, rét hại được dự báo giảm, nhưng vẫn có thể xuất hiện một đợt rất lạnh. Tính bất thường của các hiện tượng khí hậu cực đoan trong những năm El Nino khiến chúng ta không thể chủ quan, cho rằng thời tiết lúc nào cũng ấm", Tiến sĩ Trương Bá Kiên nhận định.

Theo chuyên gia, cần phân biệt xu hướng nhiệt độ trung bình của cả mùa với những diễn biến thời tiết cực đoan trong từng thời điểm. Một mùa đông có nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm vẫn có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh, khiến nhiệt độ giảm sâu trong thời gian ngắn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 9/11

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to và dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-18 độ, phía Nam 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An) sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa vài nơi; phía Nam (từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Tp..Huế) có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời chuyển lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.