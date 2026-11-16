Miền Bắc đón không khí lạnh mới, trời chuyển rét từ giữa tuần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sau đợt không khí lạnh kéo dài từ ngày 9-13/11, thời tiết miền Bắc đã tạnh ráo, nắng trở lại. Tuy nhiên, trạng thái thời tiết này không kéo dài, đến khoảng ngày 18-19/11, miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm ngày 15/11 đến ngày 17/11, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế về đêm có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ban ngày trời nắng. Riêng vùng núi Bắc Bộ, đêm 15/11 và sáng sớm 16/11 trời lạnh.

Tại các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Từ ngày 19/11, miền Bắc chuyển lạnh, vùng núi có nơi rét. Ảnh minh hoạ

Nhận định về diễn biến thời tiết từ đêm 17/11 đến ngày 25/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, Bắc Bộ về đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, ban ngày trời nắng.

Đáng chú ý, khoảng ngày 18-19/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 19/11, thời tiết chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc chuyển rét. Trong khoảng đêm 19-21/11 trời rét, sau đêm và sáng trời rét.

Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi về đêm, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù, ban ngày trời nắng.

Tuy nhiên, từ khoảng chiều tối và đêm 18-19/11, khu vực phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, phía Nam từ ngày 19-22/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, sau đó giảm còn mưa rào và dông vài nơi. Từ khoảng đêm 19-22/11, khu vực phía Bắc trời chuyển rét.

Tại duyên hải Nam Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Khoảng thời gian từ ngày 19-22/11, khu vực có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, trong đó mưa tập trung chủ yếu ở phía Bắc.

Các khu vực khác duy trì hình thái thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Bộ, khoảng từ ngày 20-22/11, chiều và tối có mưa rào, dông rải rác.