Miền Bắc đón không khí lạnh, miền Trung mưa như trút nước: Tâm điểm nằm ở đâu?

Cảnh báo mưa to nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (10/11), khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to đến rất to và dông.

Dự báo thời tiết từ sáng 10/11 đến đêm 11/11 Tp.Huế, Tp.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150–250mm, cục bộ trên 400mm.

Khánh Hòa: Mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70–150mm, có nơi trên 250mm.

Phía Nam tỉnh Quảng Trị: Mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 20–40mm, có nơi trên 90mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1. Riêng Tp.Huế, Tp.Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Cấp 2.

Có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Tin không khí lạnh mới nhất

Sáng nay (10/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Bắc Bộ có mưa vài nơi; khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Nhiệt độ lúc 7h tại Bắc Bộ phổ biến 14–17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ.

Gió Đông Bắc mạnh: Bạch Long Vỹ: Cấp 7–8, giật cấp 9–10; Cô Tô: Cấp 6, giật cấp 8–9; Cồn Cỏ: Cấp 8, giật cấp 9; Lý Sơn: Cấp 6–7, giật cấp 8; Phú Quý: Gió giật cấp 7; Huyền Trân: Cấp 6.

Dự báo thời tiết không khí lạnh tràn về miền Bắc nhiệt độ giảm nhanh. Ảnh minh họa.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trên đất liền: Theo dự báo thời tiết, hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 3–4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7–8.

Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Trị: Trời rét; Tp.Huế: Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh:

Bắc Bộ: 14–17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Thanh Hóa đến Quảng Trị: 15–18 độ.

Khu vực Hà Nội: Không mưa, trời rét.

Trên biển (ngày và đêm 10/11):

Vịnh Bắc Bộ: Gió Đông Bắc cấp 6–7, giật cấp 8–9; từ đêm gió giảm dần. Sóng cao 3,0–5,0m, biển động mạnh.

Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): Gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9–10. Sóng cao 4,0–6,0m, biển động mạnh.

Phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi: Gió Đông Bắc cấp 6–7, giật cấp 8–9. Sóng cao 4,0–6,0m, biển động mạnh.

Phía Nam khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau và phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa): Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7–8. Sóng cao 3,0–5,0m, biển động.

Dự báo thời tiết từ sáng 10/11 đến đêm 11/11, Tp.Huế, Tp.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông; Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 10/11

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và Phú Thọ sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-18 độ; phía Nam 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Nhiều mây, phía Bắc sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi; phía Nam (từ phía Nam Hà Tĩnh đến Tp.Huế) có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét, riêng Tp.Huế trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-33 độ.

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Dự báo có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.