Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh tối 8.11: Vùng núi rét dưới 13 độ C, Hà Nội giảm nhiệt mức nào?

Không khí lạnh tràn về gây mưa dông diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng chiều tối và tối 8.11, không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, chiều tối và đêm 8.11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ tối 8.11, khối không khí lạnh tràn về khiến nền nhiệt tại miền Bắc giảm sâu xuống mức 16–19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Ảnh minh họa AI

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc giảm nhiệt đến mức nào?

Đây được dự báo là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2026-2027. Ngay từ đêm 8.11, vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chính thức chuyển rét từ ngày 9.11.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Riêng trong đêm 08.11, khu vực Tây Bắc Bộ có mức nhiệt thấp nhất từ 19-22 độ C (có nơi dưới 19 độ C); khu vực Thanh Hóa và Nghệ An đêm chuyển lạnh với mức nhiệt từ 20-23 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng từ tối và đêm 8.11. Từ chiều tối 8.11 đến sáng 9.11, khu vực có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ ban đêm giảm nhanh xuống mức 18-20 độ C và trời chuyển rét từ ngày 9.11.

Ngoài ra, từ đêm 8.11 đến đêm 11.11, không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông sẽ gây ra đợt mưa lớn diện rộng tại miền Trung. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa từ 150-300mm (có nơi trên 400 mm); riêng khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 09 đến 11.11 có tổng lượng mưa từ 250-450mm, cục bộ vượt 700mm, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.