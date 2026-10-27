Miền Bắc đón không khí lạnh

Những ngày cuối tháng 10, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33°C, có nơi trên 34°C. Mưa rào và dông chỉ xuất hiện vài nơi.

Ngày 27/10, miền Bắc phổ biến ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất dao động 30-33°C. Trong đó, Hà Nội ban ngày nắng ráo, nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Dự báo trong 10 ngày tới, thời tiết miền Bắc phổ biến mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Khoảng ngày 29-30/10, đồng bằng và ven biển có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Theo nhận định của chuyên gia, khoảng 2-4/11, miền Bắc khả năng đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu.