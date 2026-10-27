Miền Bắc đón không khí lạnh
Miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh vào những ngày đầu tháng 11.
Những ngày cuối tháng 10, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33°C, có nơi trên 34°C. Mưa rào và dông chỉ xuất hiện vài nơi.
Ngày 27/10, miền Bắc phổ biến ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất dao động 30-33°C. Trong đó, Hà Nội ban ngày nắng ráo, nhiệt độ cao nhất 30-32°C.
Dự báo trong 10 ngày tới, thời tiết miền Bắc phổ biến mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Khoảng ngày 29-30/10, đồng bằng và ven biển có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác.
Theo nhận định của chuyên gia, khoảng 2-4/11, miền Bắc khả năng đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mien-bac-don-khong-khi-lanh-169261027142418744.htm