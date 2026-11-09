Miền Bắc đón không khí lạnh: 4 việc bố mẹ nên làm để bảo vệ sức khỏe trẻ

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 9/11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, gây mưa, mưa rào và dông, đồng thời khiến nhiệt độ giảm nhanh.

Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dự kiến phổ biến 16-19 độ C, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi xuống dưới 13 độ C. Tại Hà Nội, trời có khả năng chuyển lạnh rõ rệt từ ngày 9/11, nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C.

Thời tiết thay đổi đột ngột, kết hợp với mưa và gió lạnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ nhỏ. Đây là nhóm có hệ miễn dịch và đường hô hấp còn đang phát triển, dễ mắc các bệnh như cảm lạnh, cúm, viêm họng và viêm đường hô hấp.

Giữ ấm đúng cách, tránh mặc quá nhiều quần áo

Khi nhiệt độ giảm, cha mẹ cần chú ý giữ ấm cho trẻ, đặc biệt khi ra ngoài vào sáng sớm và buổi tối. Có thể cho trẻ mặc nhiều lớp áo mỏng để dễ điều chỉnh theo nhiệt độ và mức độ vận động.

Tuy nhiên, không nên mặc quá nhiều quần áo khiến trẻ đổ mồ hôi. Mồ hôi thấm vào quần áo có thể khiến trẻ bị lạnh và khó chịu. Khi trẻ chạy nhảy, vui chơi, cha mẹ nên kiểm tra để cởi bớt lớp áo nếu cơ thể nóng lên.

Khi ra ngoài, trẻ có thể cần thêm áo khoác, mũ và khăn quàng tùy điều kiện thời tiết. Trong nhà, phòng ngủ cần thông thoáng, tránh gió lùa trực tiếp nhưng không nên đóng kín hoàn toàn. Không để trẻ nằm ngay dưới luồng gió điều hòa hoặc quạt sưởi.

Bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ, uống đủ nước

Chế độ ăn đa dạng giúp cung cấp năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển cũng như hoạt động của hệ miễn dịch. Trong thời điểm giao mùa, cha mẹ nên duy trì thực đơn cân đối giữa chất đạm, chất béo, tinh bột, vitamin và khoáng chất.

Rau xanh, trái cây tươi như cam, quýt, bưởi, ổi, đu đủ cung cấp vitamin và chất chống oxy hóa. Thịt, cá, trứng, sữa và các loại đậu giúp bổ sung protein cùng nhiều dưỡng chất quan trọng.

Bên cạnh đó, cần khuyến khích trẻ uống đủ nước trong ngày. Với trẻ đang bú mẹ, nên duy trì việc bú theo nhu cầu phù hợp với độ tuổi.

Cha mẹ không nên tự ý cho trẻ sử dụng vitamin liều cao, thực phẩm chức năng hoặc các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng tăng sức đề kháng khi chưa có tư vấn của nhân viên y tế.

Duy trì vệ sinh cá nhân, ngủ đủ giấc và tiêm chủng

Rửa tay bằng xà phòng là biện pháp đơn giản giúp hạn chế sự lây lan của nhiều tác nhân gây bệnh. Cha mẹ nên hướng dẫn trẻ rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi vui chơi.

Đồng thời, cần tập cho trẻ thói quen che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, không dùng chung cốc uống nước, khăn mặt và đồ dùng cá nhân. Không gian sinh hoạt cũng cần được vệ sinh thường xuyên, hạn chế khói thuốc lá, bụi bẩn và các yếu tố gây kích ứng đường hô hấp.

Giấc ngủ đầy đủ có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Cha mẹ nên duy trì giờ ngủ ổn định, bảo đảm thời gian ngủ phù hợp với độ tuổi và hạn chế cho trẻ sử dụng thiết bị điện tử trước giờ đi ngủ.

Ngoài ra, cần đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, trong đó có vaccine phòng cúm mùa theo khuyến cáo. Tiêm chủng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế các biến chứng nghiêm trọng.

Theo dõi sức khỏe, không chủ quan khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh

Khi trẻ xuất hiện các triệu chứng như ho, sổ mũi hoặc sốt, cha mẹ cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe, cho trẻ nghỉ ngơi và bổ sung đủ nước. Không tự ý sử dụng kháng sinh hoặc phối hợp nhiều loại thuốc khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế.

Đặc biệt, cần đưa trẻ đi khám ngay nếu có các dấu hiệu như thở nhanh, khó thở, co lõm lồng ngực, tím tái, li bì, co giật hoặc bỏ bú, bỏ uống nghiêm trọng. Với trẻ nhỏ, cha mẹ cũng cần lưu ý tình trạng sốt, đặc biệt trẻ dưới 3 tháng tuổi có nhiệt độ từ 38 độ C trở lên cần được đánh giá y tế khẩn cấp.

Thời tiết chuyển lạnh là giai đoạn trẻ có thể dễ mắc bệnh hơn, nhưng cha mẹ không cần quá lo lắng hay áp dụng các biện pháp chăm sóc cực đoan. Giữ ấm vừa đủ, ăn uống cân đối, ngủ đủ giấc, vệ sinh cá nhân và tiêm chủng đúng lịch là những việc thiết thực giúp bảo vệ sức khỏe trẻ trong mùa lạnh.