Miền Bắc đón hai đợt không khí lạnh liên tiếp

Không khí lạnh cường độ yếu, miền Bắc trời chuyển mát. (Ảnh: N. N)

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh liên tiếp trong tuần đầu tháng 11. Đợt đầu dự kiến diễn ra trong khoảng ngày 2-3/11, có cường độ yếu, khiến thời tiết chuyển mát.

Trong đợt này, nhiệt độ ban ngày tại Bắc Bộ phổ biến 28-32 độ C; ban đêm và sáng sớm dao động 22-26 độ C. Đợt không khí lạnh thứ hai được dự báo xuất hiện trong khoảng ngày 5-7/11, có cường độ mạnh hơn, khiến nhiệt độ ban ngày giảm còn 27-30 độ C, ban đêm phổ biến 21-24 độ C. Tại vùng núi, nhiệt độ có nơi xuống dưới 21 độ C.

Do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác trong đêm 1-2/11 và khoảng đêm 5-7/11, cục bộ có nơi mưa to. Tại Hà Nội, thời tiết dự kiến có mưa và giảm nhiệt trong các ngày 2-3/11 và 6-7/11.

Dù không khí lạnh tăng cường liên tiếp, miền Bắc được dự báo chưa xuất hiện rét. Thời tiết chuyển mát, dễ chịu hơn so với những ngày nắng nóng, oi bức vừa qua.

(Tổng hợp)