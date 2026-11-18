Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, hiện nay (18/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ xuất hiện mưa rào rải rác, có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 27-30 độ C.

Dự báo từ chiều tối và đêm 18/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường, tác động đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Đáng chú ý, từ tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ chuyển rét, trong khi khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế chuyển lạnh.

Ảnh minh họa

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Không chỉ trên đất liền, thời tiết trên biển cũng diễn biến phức tạp. Từ chiều và tối 18/11, gió ở vịnh Bắc Bộ chuyển hướng Đông Bắc, mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Từ đêm 18/11, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Đến chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4m, biển động.

Nhiều khu vực có nguy cơ mưa lớn, dông lốc

Cùng với không khí lạnh, mưa lớn được dự báo xuất hiện tại nhiều địa phương trong những ngày tới.

Cụ thể, từ chiều tối và đêm 18/11, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 18/11 đến ngày 19/11, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Đáng chú ý, từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng tiềm ẩn nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở những vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền cũng như các hoạt động hàng hải.

Người dân tại những khu vực được cảnh báo mưa lớn cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng các tình huống thiên tai có thể xảy ra.