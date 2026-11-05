Miền Bắc đón đợt rét diện rộng đầu tiên, Trung Bộ mưa lớn

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh gây mưa dông. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng ngày 8 - 9/11, các tỉnh, thành phố miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh (xác suất xảy ra 80-90%).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 8 - 9/11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm xuống 16 - 19 độ C; vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 13 độ C. Trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026-2027.

Các chuyên gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh ở tầng thấp, kết hợp với các nhiễu động gió Đông trên cao và tác động của địa hình, từ ngày 9/11/2026 đến ngày 12/11/2026, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, Thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Cùng với đó, từ đêm 8 - 12/11/2026, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió có xu hướng mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao từ 2 - 4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 5m, biển động mạnh.

Theo dự báo viên Hoàng Thị Mai, Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tượng El Nino đang hoạt động với cường độ rất mạnh và có khả năng tiếp tục kéo dài, đạt đỉnh trong khoảng thời gian từ nay đến hết năm 2026, với xác suất lên tới 96%.

Dưới tác động của El Nino, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc trong tháng 11 này được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C.

Dự báo viên Hoàng Thị Mai cũng cho biết, hoạt động của không khí lạnh trong tháng 11 có xu hướng yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, ngay trong những ngày đầu tháng, các đợt không khí lạnh khả năng hoạt động tích cực hơn, gây ra những thay đổi đáng chú ý về thời tiết.

Về hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới, cơ quan khí tượng nhận định trong tháng 11, tần suất xuất hiện của các hình thái này trên Biển Đông cũng như mức độ ảnh hưởng đến đất liền nước ta có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Lượng mưa trong tháng 11 được dự báo có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Cụ thể, Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt lượng mưa từ 20-40% so với trung bình nhiều năm. Tại Nam Bộ, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ mức trung bình nhiều năm. Trong khi đó, Bắc Bộ có lượng mưa tháng 11 được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, dù hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có xu hướng giảm, người dân không nên chủ quan trước nguy cơ xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng, đặc biệt tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Ngoài ra, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như giông, lốc, sét và gió giật mạnh vẫn có khả năng diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước trong suốt tháng 11.

Cục Khí tượng Thủy văn khuyến nghị các Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các bộ, tỉnh, thành phố chủ động tham mưu, chỉ đạo, điều hành và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương, nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.