Miền Bắc đón đợt rét diện rộng đầu tiên

Chiều 6/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, từ đêm 8/11, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh. Từ sáng sớm 9/11 đến ngày 10/11, miền Bắc trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C; vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C. Đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026-2027.

Tại Hà Nội, từ chiều tối và đêm 8/11 đến sáng 9/11 có mưa dông. Từ ngày 9/11, thời tiết chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19 độ C, cao nhất 22-23 độ C.

Trong khi miền Bắc chuyển rét, khu vực miền Trung được cảnh báo có mưa lớn kéo dài. Cụ thể, từ đêm 8 đến đêm 9/11, khu vực từ Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Từ sáng sớm 9/11 đến ngày 10/11, miền Bắc trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C.

Tại TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 9 đến đêm 11/11 có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 250-450mm, có nơi trên 700mm. Khu vực Nam Quảng Trị và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm.

Đáng chú ý, từ ngày 9 đến 12/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở TP Huế có thể lên mức báo động 2 và trên báo động 2; các sông ở Nam Quảng Trị, TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi lên mức báo động 1-2, có nơi trên báo động 2. Các sông ở phía Đông Gia Lai và phía Đông Đắk Lắk có khả năng dao động quanh mức báo động 1.

Trước diễn biến thời tiết trên, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh rét, theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn và lũ để có phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.