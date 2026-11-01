Miền Bắc đón 2 đợt không khí lạnh, nhiệt độ xuống thấp bao nhiêu độ C?

Theo dự báo khí tượng, trong những ngày đầu tháng 11, khu vực Bắc Bộ có khả năng đón hai đợt không khí lạnh tăng cường. Các đợt không khí lạnh này sẽ tác động đến trạng thái thời tiết, làm giảm nhiệt độ sau chuỗi ngày nắng nóng, oi bức kéo dài.

Cụ thể, đợt không khí lạnh đầu tiên dự kiến ảnh hưởng đến miền Bắc trong khoảng ngày 2-3/11. Đây là đợt có cường độ yếu, chủ yếu khiến thời tiết chuyển mát. Nhiệt độ ban ngày phổ biến 28-32 độ C, ban đêm và sáng sớm dao động 22-26 độ C.

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Tiếp đó, khoảng ngày 5-7/11, miền Bắc có khả năng đón thêm một đợt không khí lạnh thứ hai với cường độ mạnh hơn. Khi đó, nhiệt độ ban ngày phổ biến 27-30 độ C, ban đêm giảm còn 21-24 độ C. Riêng khu vực vùng núi, nhiệt độ có nơi xuống dưới 21 độ C.

Dù liên tiếp chịu tác động của hai đợt không khí lạnh, miền Bắc chưa có dấu hiệu xuất hiện rét đậm, rét hại. Thay vào đó, thời tiết chủ yếu chuyển mát, dễ chịu hơn, tình trạng oi nóng trong những ngày cuối tháng 10 có xu hướng giảm.

Miền Bắc có mưa dông trong hai khoảng thời gian đáng chú ý

Bên cạnh diễn biến giảm nhiệt, mưa rào và dông cũng là hình thái thời tiết cần chú ý trong những ngày đầu tháng 11.

Dự báo, từ đêm 1 đến ngày 2/11, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tình trạng này có thể lặp lại trong khoảng đêm 5-7/11, trùng với thời điểm đợt không khí lạnh thứ hai ảnh hưởng đến khu vực.

Trong những ngày còn lại, Bắc Bộ phổ biến ít mưa hơn, sáng sớm một số nơi có sương mù, ban ngày trời nắng.

Tại Hà Nội, ngày 1/11, nhiệt độ cao nhất có thể đạt khoảng 32 độ C. Từ ngày 2/11, khi không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng, nhiệt độ cao nhất giảm xuống khoảng 30 độ C. Thời tiết có mưa, trời dịu mát hơn so với những ngày trước đó.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, những khu vực có mưa lớn cục bộ cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để phòng tránh các tình huống bất lợi.

Như vậy, trong tuần đầu tháng 11, miền Bắc có khả năng trải qua hai đợt giảm nhiệt liên tiếp. Tuy chưa gây rét, các đợt không khí lạnh này được kỳ vọng sẽ giúp thời tiết chuyển mát hơn, đồng thời làm gia tăng khả năng xuất hiện mưa dông ở nhiều nơi.