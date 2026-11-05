Miền Bắc đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp, đợt sau mạnh đến mức nào?

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh

Dự báo thời tiết từ 5/11 đến ngày 6/11, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh cường độ yếu, có xu hướng lệch đông. Sau đó khoảng ngày 8 - 9/11, không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn. Đợt không khí lạnh này không chỉ gây mưa rào và giông rải rác mà còn khiến nền nhiệt độ miền giảm mạnh.

Nhận định về đợt không khí lạnh sắp tới, ông Vũ Tuấn Anh, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ với Lao Động, thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ sắp chuyển biến do tác động từ một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh.

Qua theo dõi và phân tích các hình thế thời tiết cũng như những sản phẩm dự báo mới nhất, cơ quan khí tượng nhận định khoảng ngày 8 - 9/11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ tràn xuống và ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.

Theo vị chuyên gia này, có 3 điểm đáng chú ý về tác động của đợt gió mùa đông bắc này mà người dân cần quan tâm.

Thứ nhất, thời tiết ở miền Bắc sẽ có chuyển biến rõ rệt. Trong hai ngày 8 - 9/11, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông.

"Từ ngày 9/11, nhiệt độ sẽ giảm mạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16 - 19 độ C, riêng ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có nơi xuống dưới 13 độ C", ông Tuấn Anh chia sẻ.

Thứ hai, cần quan tâm đến gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển. Dự báo thời tiết từ đêm 8/11 đến ngày 12/11, tại Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió có xu hướng mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8 - 9. Sóng biển cao từ 2 - 4m, biển động mạnh.

"Đối với khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao từ 3 - 5m, biển động mạnh. Đây là những thông tin đáng lưu ý đối với các hoạt động hàng hải và tàu thuyền trên biển", ông Tuấn Anh cho hay.

Điểm đáng chú ý thứ ba là nguy cơ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng ở khu vực Trung Bộ.

Dự báo thời tiết từ ngày 8-9/11, một đợt không khí lạnh mạnh dự báo tràn xuống miền Bắc khiến nhiệt độ giảm sâu. Miền Trung có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng. Ảnh minh họa.

"Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh ở tầng thấp, kết hợp với các nhiễu động gió Đông trên cao và tác động của địa hình, trong khoảng thời gian từ ngày 9 - 12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng", ông Tuấn Anh phân tích diễn biến mưa.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trên đây là một số nhận định ban đầu, các diễn biến cụ thể của từng loại hình thời tiết và trên từng khu vực sẽ liên tục được cập nhật trong những ngày tới.

Đáng chú ý, theo dự báo trong tháng 11, các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trước đó, trong tháng 10/2026, số đợt không khí lạnh cũng ít hơn so với trung bình nhiều năm, mới chỉ ghi nhận 1 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta vào đêm 4/10, đã gây ra mưa, mưa vừa diện rộng, có nơi mưa to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An, sau đó vùng mưa mở rộng xuống phía Nam.

Đề nghị 26 tỉnh, thành ứng phó không khí lạnh, mưa lớn

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản gửi 26 UBND tỉnh, thành phố đề nghị sẵn sàng phương án ứng phó không khí lạnh, thiên tai trong 10 ngày tới (từ 4 - 14/11), theo Thanh Niên.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 26 tỉnh, thành phố từ Tuyên Quang - Lâm Đồng sẵn sàng ứng phó thiên tai trong những ngày tới.

Trong đó, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh - Lâm Đồng tập trung ứng phó với gió mạnh trên biển, theo dõi bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Các địa phương duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đối với mưa lớn, lốc, sét, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, các tỉnh miền Trung, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh.

Các địa phương chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Bạn Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cũng yêu cầu các tỉnh miền Bắc sẵn sàng ứng phó không khí lạnh, chủ động triển khai phương án ứng phó với rét, đảm bảo sức khỏe cho người dân, khuyến cáo người dân không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó rét trong chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp.

Theo dự báo trang AccuWeather của Mỹ, từ nay đến cuối tuần, nhiệt độ tại Hà Nội dao động 21-31 độ C. Sau khi đợt không khí lạnh mạnh tràn về, nhiệt độ tại Hà Nội có thể giảm xuống mức 18-25 độ C. Dự báo thời tiết tại các khu vực núi cao trên 1.500m như Sa Pa (Lào Cai), nhiệt độ những ngày tới phổ biến 14-19 độ C. Khi không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất tại đây có thể giảm xuống khoảng 9 độ C. Đáng chú ý, từ ngày 9 đến 12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế, Tp.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Nguyên nhân được xác định là do không khí lạnh mạnh ở tầng thấp kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao và tác động của địa hình miền Trung, tạo điều kiện thuận lợi cho mưa lớn hình thành.