Miền Bắc có nơi nóng 30 độ trước khi không khí lạnh về. Ảnh minh họa

Đêm nay, ngày mai (24/11), đợt không khí lạnh mới sẽ tràn xuống gây mưa rét cho Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to kèm nguy cơ về lốc, sét, gió giật mạnh. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm mai đến thứ Năm (ngày 26/11), khu vực Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng có mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Mưa kết hợp gió Đông Bắc khiến nền nhiệt giảm tới gần chục độ. Hai ngày tới, Bắc Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ ban ngày khoảng 19-22 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C. Còn đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất chỉ 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Ngày mai, Bắc Trung Bộ cũng có mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh. Còn trong hôm nay, toàn miền trời nắng đẹp. Nhiệt độ cao nhất từ phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đến phường Phú Xuân, TP. Huế khoảng 27-29 độ C.

Từ phường Hải Châu đến phường Phan Thiết cũng như các phường thuộc khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ nhỉnh hơn, phổ biến 29-32 độ C.

Nam Bộ đã kết thúc mùa mưa và bắt đầu mùa khô với thời tiết nắng gắt hơn thường lệ. Hôm nay, các phường thuộc TP. Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh như Phước Long, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Bến Thành trời nắng nóng 35 độ C. Những nơi khác nhiệt độ từ 32-34 độ C.

Trên biển, dự báo hôm nay, từ vịnh Bắc Bộ xuống vùng biển Quảng Ngãi, ngoài khơi đặc khu Hoàng Sa đều ít mưa, trời nắng, gió duy trì cấp 3 - 5.

Khu vực Lâm Đồng - Cà Mau, vùng biển Tây Cà Mau đến An Giang, ngoài khơi đặc khu Trường Sa có cảnh báo mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Từ sáng mai, gió Đông Bắc ở vịnh Bắc Bộ mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.