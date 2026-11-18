Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 18/11, không khí lạnh đã tiến sát vùng biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo khoảng trưa cùng ngày, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc, sau đó mở rộng xuống đồng bằng, phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, rồi lan đến Trung Trung Bộ.

Theo cơ quan khí tượng, cường độ đợt không khí lạnh lần này không mạnh bằng đợt từ ngày 9-13/11. Tuy nhiên, do không khí lạnh nén rãnh áp thấp ở độ cao 1.500m, trong chiều và đêm 18/11, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Từ đêm nay, nhiệt độ Bắc Bộ giảm sâu, vùng núi và trung du phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Ảnh minh hoạ

Từ đêm 18/11 đến ngày 19/11, khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm. Mưa dông mạnh tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, mưa đá, đặc biệt là gió giật mạnh trong cơn dông.

Về diễn biến nhiệt độ, từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Không chỉ gây mưa và giảm nhiệt ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, đợt không khí lạnh lần này còn tương tác với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, gây mưa lớn tại khu vực Trung Bộ.

Dự báo, từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm.