Miền Bắc chuyển rét từ đêm nay, miền Trung đối mặt mưa lớn chưa dứt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một đợt không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và dự kiến ảnh hưởng đến Bắc Bộ từ chiều tối 8/11. Đáng chú ý, không khí lạnh kết hợp với các hình thái thời tiết khác có thể gây mưa lớn diện rộng tại nhiều tỉnh miền Trung trong những ngày tới, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng và sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khối không khí lạnh từ phía Bắc vẫn đang tiếp tục dịch chuyển về phía nước ta. Trước khi không khí lạnh tác động, khu vực đồng bằng Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và giông rải rác, một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn đến rất lớn.

Miền Trung được cảnh báo có mưa lớn kéo dài đến đêm 11/11, cục bộ có nơi lượng mưa vượt 400mm, nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất. Ảnh minh họa

Dự báo, khoảng chiều tối 8/11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số địa phương thuộc Nam Trung Bộ.

Khi không khí lạnh tràn xuống, gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc với cường độ cấp 3-4. Tại các khu vực ven biển, gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng có sự thay đổi rõ rệt. Từ đêm 8/11, khu vực vùng núi Bắc Bộ bắt đầu chuyển rét, riêng những nơi có địa hình cao có khả năng xuất hiện rét đậm. Các địa phương còn lại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 9/11.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C. Riêng khu vực núi cao, nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 13 độ C.

Tại Hà Nội, ảnh hưởng của không khí lạnh bắt đầu rõ hơn từ tối và đêm 8/11. Thời tiết khu vực có mưa, mưa rào, một số nơi xuất hiện giông, cục bộ có mưa to. Từ ngày 9/11, nền nhiệt giảm, trời chuyển rét.

Miền Trung có nguy cơ mưa lớn kéo dài nhiều ngày

Cùng với diễn biến không khí lạnh, mưa giông cũng xuất hiện tại nhiều khu vực. Từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa rào, giông rải rác, một số nơi có thể xảy ra mưa to đến rất to.

Đáng chú ý, từ đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và vùng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Trong đó, từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, phía Nam Nghệ An dự báo có mưa to và giông, tổng lượng mưa phổ biến 50-100 mm, một số nơi có thể vượt 150 mm.

Không khí lạnh tràn về từ chiều tối 8/11 khiến nhiều tỉnh, thành Bắc Bộ chuyển mưa rét từ ngày 9/11. Ảnh minh họa

Tại Hà Tĩnh và khu vực phía Bắc Quảng Trị, mưa lớn đến rất lớn có khả năng tập trung trong khoảng thời gian từ đêm 8/11 đến đêm 9/11. Lượng mưa phổ biến được dự báo ở mức 150-300 mm, có nơi vượt 400 mm.

Trong ngày và đêm 9/11, khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng cùng phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 80-180 mm, cục bộ trên 300 mm.

Cùng thời gian này, phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to kèm giông. Tổng lượng mưa phổ biến 40-90 mm, một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa trên 130 mm.

Sang ngày và đêm 10/11, mưa lớn tiếp tục duy trì tại nhiều địa phương miền Trung. Khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến 60-150 mm, cục bộ trên 200 mm. Trong khi đó, phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk dự báo có mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 60-120 mm, một số nơi vượt 180 mm.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, đợt mưa lớn tại khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có thể còn tiếp diễn đến đêm 11/11.

Với diễn biến mưa lớn kéo dài, người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết; đề phòng tình trạng ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Các địa phương cần rà soát những điểm có nguy cơ cao để chủ động phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.