Miền Bắc chuyển rét, thấp nhất bao nhiêu độ?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, tối 8/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ. Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, nhiệt độ lúc 19h phổ biến 23-26 độ C.

Trong đêm 8/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Tại khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ đêm 8/11, trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 9/11.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 13 độ C.

Ảnh minh họa/Nguồn: báo Thanh Niên

Tại Hà Nội, không khí lạnh dự kiến ảnh hưởng từ gần sáng 9/11. Từ đêm 8/11 đến sáng 9/11, thành phố có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9/11, thời tiết chuyển rét.

Không chỉ trên đất liền, không khí lạnh còn khiến tình hình thời tiết trên biển diễn biến phức tạp. Từ đêm 8/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, cũng có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Từ gần sáng 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Nhiều khu vực có nguy cơ mưa lớn kéo dài

Đáng chú ý, cùng với không khí lạnh, một đợt mưa lớn diện rộng được dự báo xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành.

Cụ thể, từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Đặc biệt, từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng, thấp.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền cũng như các hoạt động hàng hải. Người dân và các phương tiện hoạt động trên biển cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, có biện pháp phòng tránh phù hợp.