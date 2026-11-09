Miền Bắc chuyển rét, du khách rủ nhau lên núi săn mây, đón lạnh

Mùa đông ở Tà Xùa. Ảnh minh họa: TG

Tà Xùa và những biển mây

Từ tháng 10 đến tháng 3 - 4 năm sau, Tà Xùa (Sơn La) bước vào mùa săn mây cao điểm. Thời tiết khô, nhiều sương mù và mây thấp tạo điều kiện để những biển mây trải rộng giữa các dãy núi. Nhiệt độ trong ngày thường dao động khoảng 10 - 20 độ C, đủ để du khách cảm nhận rõ không khí se lạnh của vùng cao.

Sống lưng khủng long tại Háng Đồng là một trong những địa điểm được nhiều người lựa chọn để ngắm biển mây. Ngoài ra, Đỉnh Gió, cây táo mèo “cô đơn”, Mỏm cá heo, Mỏm đá đầu rùa và khu Mống Vàng cũng là những tọa độ quen thuộc trong hành trình khám phá Tà Xùa.

Muốn bắt gặp biển mây, du khách thường chọn thời điểm bình minh hoặc hoàng hôn. Mây thường dễ xuất hiện khi độ ẩm không khí trên 85%, đêm trước có sương mù hoặc sau 1 - 2 ngày mưa phùn, trời bắt đầu tạnh ráo và hửng nắng. Dù vậy, biển mây phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết từng ngày, vì thế không có chuyến đi nào bảo đảm chắc chắn sẽ săn được mây.

Tà Xùa cũng có nhiều lựa chọn để du khách kéo dài thời gian lưu trú. Những quán cà phê có tầm nhìn hướng thung lũng như Thào Coffee, các homestay view biển mây là điểm dừng chân được yêu thích. Sau buổi sáng săn mây, du khách có thể thưởng thức lẩu gà, gà nướng, cơm lam, thịt trâu gác bếp... và tìm hiểu đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mông.

Sa Pa đón mùa lạnh bằng chuỗi lễ hội cuối năm

Nếu Tà Xùa hấp dẫn bởi những biển mây trải dài trên sườn núi, Sa Pa (Lào Cai) lại có thêm lợi thế về hệ thống dịch vụ du lịch và các hoạt động trải nghiệm. Từ tháng 11.2026 đến đầu năm 2027, địa phương tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch, trong đó Tuần văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ” dự kiến diễn ra từ ngày 21 - 24.11 tại Sân Quần.

Sắc hoa trong một khu nghỉ dưỡng ở Sa Pa. Ảnh minh họa: TC

Ở độ cao 3.143m, đỉnh Fansipan là điểm đến phù hợp với những du khách muốn trải nghiệm không khí lạnh và săn mây trên cao. Từ cabin cáp treo, du khách có thể ngắm núi rừng ẩn hiện trong sương, trước khi đặt chân lên “Nóc nhà Đông Dương” và khám phá quần thể kiến trúc tâm linh giữa biển mây.

Một hoạt động đang diễn ra tại Khu du lịch Sun World Fansipan Legend là Lễ hội Sen đá Fansipan 2026, kéo dài từ ngày 7 - 15.11 với chủ đề “Kiên tâm nở hoa”. Sự kiện quy tụ gần 70 loài sen đá quý hiếm, đồng thời tổ chức các hoạt động trải nghiệm như tự tay làm bánh hình sen đá, gieo mầm cây, check-in tại những tiểu cảnh nghệ thuật...

Ngoài săn mây, du khách có thể khám phá đời sống của đồng bào tại bản Mây, ngắm hoa xác pháo tím, hoa tam giác mạch và thưởng thức những món ăn nóng hổi trong tiết trời se lạnh. Sự kết hợp giữa cảnh quan, văn hóa bản địa và các sự kiện theo mùa giúp Sa Pa có thêm nhiều lựa chọn cho kỳ nghỉ cuối năm.

Từ Bắc Hà đến Mường Khương, thêm điểm hẹn mùa đông

Hành trình khám phá vùng núi phía Bắc có thể mở rộng sang Bắc Hà và Mường Khương, nơi các hoạt động văn hóa truyền thống tạo thêm sức hấp dẫn cho du lịch mùa đông.

Tại Bắc Hà (Lào Cai), Festival Mùa Đông với chủ đề “Sắc màu hội tụ - Ấm tình Đại đoàn kết” diễn ra từ ngày 14 - 24.11. Du khách có cơ hội theo dõi giải đua ngựa, tham quan chợ trâu truyền thống và trải nghiệm các trò chơi dân gian. Đây là dịp để tìm hiểu đời sống sinh hoạt, phong tục của cộng đồng các dân tộc địa phương.

Trong khi đó, Mường Khương tổ chức lễ hội “Mường Khương - Sắc màu biên cương” trong hai ngày 7 - 8.11, với các hoạt động diễu hành đường phố, tham quan vùng trồng chè, quýt và công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ cúng rừng của người Pa Dí”.

Những điểm đến này mang đến một cách trải nghiệm khác so với hành trình săn mây đơn thuần. Thay vì chỉ dừng chân chụp ảnh rồi trở về, du khách có thể dành thời gian khám phá chợ phiên, ẩm thực, nghề truyền thống và đời sống cộng đồng vùng biên.

Tuy nhiên, du lịch mùa lạnh ở miền núi cũng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Du khách nên theo dõi dự báo thời tiết trước khi khởi hành, mang đủ quần áo giữ nhiệt, giày có độ bám tốt và hạn chế di chuyển trên những cung đường đèo khi sương mù dày hoặc mưa kéo dài. Với những chuyến đi săn mây vào sáng sớm, việc lựa chọn nơi lưu trú gần điểm ngắm cảnh cũng giúp giảm thời gian di chuyển trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.