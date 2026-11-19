Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay một đợt không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc chuyển rét, có nơi vùng núi nhiệt độ có thể xuống dưới 10 độ C. Khi trời trở lạnh đột ngột, việc giữ ấm cho cả nhà, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, trở thành ưu tiên của mỗi gia đình. Dưới đây là vài mẹo nhỏ giúp chị em vừa giữ ấm hiệu quả, vừa dùng thiết bị an toàn và không để hóa đơn tiền điện tăng vọt trong mùa đông.

Giữ ấm đúng cách cho người già và trẻ nhỏ

Nguyên tắc giữ ấm tốt là mặc nhiều lớp mỏng thay vì một lớp quá dày, vì các lớp áo tạo ra khoảng đệm không khí giữ nhiệt tốt hơn và dễ cởi bớt khi cần. Cần chú ý giữ ấm những vùng dễ nhiễm lạnh như đầu, cổ, bàn tay và bàn chân, nhất là với người lớn tuổi và em bé. Buổi sáng sớm và đêm khuya là lúc nhiệt độ xuống thấp nhất, nên hạn chế để người già, trẻ nhỏ ra ngoài vào những khung giờ này nếu không cần thiết.

Với trẻ nhỏ, chị em lưu ý không ủ ấm quá mức khiến bé ra mồ hôi rồi ngấm ngược lại gây cảm lạnh. Phòng ngủ nên kín gió nhưng vẫn thoáng, tránh đóng kín hoàn toàn.

Dùng thiết bị sưởi an toàn là trên hết

Mùa lạnh, nhiều gia đình dùng máy sưởi, đèn sưởi hay quạt sưởi, nhưng an toàn phải đặt lên hàng đầu. Tuyệt đối không dùng bếp than, bếp củi để sưởi trong phòng kín, vì khí độc sinh ra có thể gây ngạt, nguy hiểm đến tính mạng, điều đã có nhiều trường hợp đau lòng nhắc nhở. Khi dùng thiết bị sưởi điện, nên đặt cách xa rèm, chăn, đồ dễ cháy, không để trẻ nhỏ chơi gần, và tắt thiết bị khi ra khỏi phòng hoặc khi ngủ nếu không có chế độ an toàn.

Nên chọn thiết bị của thương hiệu uy tín, có chế độ tự ngắt khi quá nhiệt hoặc bị đổ, và kiểm tra dây điện, ổ cắm để tránh quá tải.

Ấm áp mà vẫn tiết kiệm

Giữ ấm không đồng nghĩa với tốn kém. Chị em có thể tận dụng những cách ít tốn điện như đóng kín cửa để giữ nhiệt, dùng rèm dày, trải thảm, dùng túi chườm hoặc chai nước ấm, và mặc đủ ấm trước khi nghĩ đến việc bật sưởi cả ngày. Khi dùng máy sưởi, chỉ sưởi trong phòng đang sinh hoạt thay vì cả nhà, đặt nhiệt độ vừa phải và hẹn giờ tắt để tránh chạy suốt đêm.

Một chút chuẩn bị và lưu ý nhỏ sẽ giúp cả nhà đi qua đợt rét một cách ấm áp, khỏe mạnh và an toàn, mà túi tiền cuối năm cũng không phải gồng gánh thêm. Mùa đông là lúc để cả gia đình quây quần, và sự ấm áp ý nghĩa nhất vẫn đến từ sự chăm sóc chu đáo của người giữ lửa trong nhà.