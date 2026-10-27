Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mới

Miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh mới. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Dự báo thời tiết khoảng 1-2 ngày đầu tháng 11, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu tác động của đợt không khí lạnh mạnh hơn. Đợt không khí lạnh này được dự báo sẽ gây mưa rào và giông rải rác, khiến nền nhiệt giảm. Trời có khả năng chuyển lạnh tại các tỉnh vùng núi và se lạnh ở khu vực đồng bằng vào đêm và sáng.

Theo dự báo, trong giai đoạn từ tháng 11 đến hết năm 2026, El Nino có thể tiếp tục duy trì với cường độ rất mạnh và có khả năng sẽ đạt mức cực đại.

Trong tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1 - 2 độ C. Sang tháng 12/2026 và tháng 1/2027, nhiệt độ sẽ phổ biến cao hơn 0,5 - 1,5 độ C, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn 1 - 2 độ C.

Sau đó, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2027, nhiều khả năng El Nino vẫn duy trì ở cường độ rất mạnh, mặc dù xác suất và cường độ có xu hướng giảm dần.

Với nền nhiệt cao hơn trung bình thì khả năng cao không khí lạnh trong mùa Đông năm nay sẽ có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu.

Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại có cường độ mạnh.

Miền Bắc trải qua một trong những tháng 10 nắng nóng nhất lịch sử

Năm 2026 là lần đầu tiên kể từ năm 1991 ghi nhận nắng nóng diện rộng trên toàn Bắc Bộ trong tháng 10. Đợt nắng nóng từ ngày 28/9 đến ngày 2/10 tại Bắc Bộ kéo dài 5 ngày, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ.

Số trạm khí tượng có nhiệt độ cao nhất ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử. Tháng 9 có 13 trạm, trong khi tháng 10 ghi nhận 42 trạm. Trong đó, trạm Yên Châu (Sơn La) nóng 38,3 độ C ngày 3/10, Mường Tè (Lai Châu) 38 độ ngày 2/10, đều vượt kỷ lục cũ 0,8 độ C.

El Nino rất mạnh có thể gây ra sự thiếu hụt mưa trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm 2026, rõ nhất tại các khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, với mức thiếu hụt phổ biến khoảng 20 - 40%. Ngoài ra, mùa mưa tại các khu vực này cũng có khả năng kết thúc sớm.

Sang đến các tháng đầu năm 2027, với tình trạng ít mưa, nắng nóng có thể đến sớm ở các tỉnh phía nam sẽ dẫn đến nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn ở mức rất cao.