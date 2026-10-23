Miền Bắc chênh lệch nhiệt độ lớn trong ngày: Cách phòng ngừa sốc nhiệt và co mạch đột ngột ở người già, trẻ nhỏ

Thời tiết thay đổi khiến huyết áp dễ biến động

Những ngày qua, thời tiết miền Bắc có sự chênh lệch đáng kể giữa sáng sớm và trưa chiều, với nhiệt độ ở một số khu vực khoảng 21 độ C, trong khi ban ngày có nơi nắng nóng lên tới 35 độ C. Thời tiết thay đổi thất thường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt ở người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch và người có bệnh nền.

Giải thích về điều này, các bác sĩ tim mạch cho rằng khi thời tiết thay đổi thất thường, cơ thể phải điều chỉnh để thích nghi với sự chênh lệch nhiệt độ. Quá trình này khiến hệ thần kinh và mạch máu phản ứng mạnh hơn bình thường. Mạch máu có thể co lại khi trời lạnh và giãn ra khi nhiệt độ tăng, làm huyết áp biến động. Với những người đã có bệnh tim mạch, sự thay đổi này có thể làm tăng nguy cơ đau thắt ngực, rối loạn nhịp tim, thậm chí dẫn đến các biến cố nguy hiểm như nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Một trong những biểu hiện thường gặp là huyết áp dao động bất thường. Khi nhiệt độ giảm, mạch máu co lại khiến huyết áp tăng lên. Ngược lại, khi trời nóng, mạch máu giãn ra có thể khiến huyết áp hạ đột ngột, gây chóng mặt, mệt mỏi hoặc choáng váng. Những thay đổi này nếu không được kiểm soát tốt có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Ảnh minh họa.

Những dấu hiệu tim mạch nguy hiểm cần đưa người bệnh đi cấp cứu

Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) dẫn lời ThS-BS-CK1 Trần Hoàng Đăng Khoa, Phòng khám Tim mạch Tiểu đường 315 chi nhánh Tô Hiến Thành, cho biết người mắc bệnh tim mạch cần chú ý khi thời tiết diễn biến bất lợi. Trong điều kiện này, cơ thể dễ nhiễm siêu vi, có thể thúc đẩy các triệu chứng hoặc biến chứng tim mạch.

Bác sĩ Khoa được cho biết, người dân cần nhận biết những dấu hiệu nguy hiểm để đưa người bệnh đến bệnh viện kịp thời.

Đau thắt ngực

Người bệnh đau ngực dữ dội, có cảm giác bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Cơn đau thường ở phía sau xương ức, có thể lan lên vai trái, mặt trong cánh tay trái hoặc ra sau lưng. Đây là những biểu hiện nghi ngờ nhồi máu cơ tim. Khi gặp tình trạng này, cần gọi người hỗ trợ và gọi cấp cứu để người bệnh được xử trí, đưa đến bệnh viện kịp thời.

Ngừng hô hấp, tuần hoàn

Người bệnh đột ngột ngất xỉu, mất phản ứng với xung quanh, gọi hỏi không đáp ứng, ngừng thở, tím tái toàn thân. Đôi khi, người bệnh có biểu hiện co giật hoặc mềm nhũn, có thể xuất hiện đại tiểu tiện không tự chủ. Lúc này, cần gọi người hỗ trợ và cấp cứu ngay lập tức.

Dấu hiệu đột quỵ

Người bệnh đột ngột tê hoặc yếu nửa người, ngất hoặc hôn mê, mất hoặc rối loạn khả năng nói, nói đớ, rối loạn thị giác, đột ngột mất thăng bằng hoặc phối hợp động tác, đau đầu dữ dội, nôn không rõ nguyên nhân. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, cần gọi cấp cứu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng xử trí đột quỵ càng sớm càng tốt.

Khó thở

Nếu người bệnh đột ngột khó thở dữ dội, vã mồ hôi, cần gọi cấp cứu ngay lập tức. Trong khi chờ hỗ trợ y tế, cần giúp người bệnh ở tư thế dễ thở; việc sử dụng oxy cần thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn nếu có điều kiện và phương tiện phù hợp.

Đau đột ngột ở chân hoặc tay

Người bệnh đột ngột đau chân hoặc tay, chi đau, lạnh và nhợt hơn so với bên đối diện. Đây có thể là biểu hiện tắc động mạch cấp tính ở chi. Khi gặp tình trạng này, cần đưa người bệnh đi cấp cứu ngay để được đánh giá và can thiệp kịp thời.

Ngoài ra, những biểu hiện như chóng mặt, hồi hộp, tim đập nhanh, đau ngực hoặc khó thở không điển hình, cũng như dấu hiệu nhiễm trùng như sốt, ho có đờm, tiêu chảy, cần được thăm khám và theo dõi bởi bác sĩ chuyên khoa.

Người mắc bệnh tim mạch cần làm gì khi thời tiết thay đổi?

Ảnh minh họa.

Để hạn chế nguy cơ biến chứng, người mắc bệnh tim mạch cần theo dõi sức khỏe chặt chẽ hơn trong giai đoạn thời tiết thay đổi. Việc đo huyết áp tại nhà đều đặn, đặc biệt vào buổi sáng và buổi tối, giúp phát hiện sớm những biến động bất thường. Nếu huyết áp tăng cao hoặc giảm quá thấp so với mức thường ngày, người bệnh nên liên hệ với bác sĩ để được tư vấn, không tự ý điều chỉnh thuốc.

Bên cạnh đó, giữ ấm cơ thể khi trời lạnh và tránh tiếp xúc với nắng nóng kéo dài cũng rất quan trọng. Người bệnh nên mặc đủ ấm khi ra ngoài vào sáng sớm hoặc buổi tối, đồng thời tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, chẳng hạn bước ra ngoài trời nắng ngay sau khi ở trong phòng điều hòa.

Chế độ sinh hoạt hợp lý cũng góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch. Người bệnh cần duy trì chế độ ăn nhạt, hạn chế muối và chất béo bão hòa, đồng thời tăng cường rau xanh và trái cây. Uống đủ nước trong ngày giúp duy trì tuần hoàn, nhất là khi thời tiết nóng. Người mắc bệnh tim hoặc thận có chỉ định hạn chế nước cần tuân thủ hướng dẫn riêng của bác sĩ.

Vận động thể lực vẫn cần được duy trì nhưng nên lựa chọn thời điểm phù hợp. Người bệnh có thể tập thể dục vào sáng sớm hoặc chiều mát, tránh hoạt động gắng sức khi nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Những hình thức vận động nhẹ nhàng như đi bộ, tập dưỡng sinh hoặc yoga có thể phù hợp, tùy theo thể trạng và hướng dẫn của bác sĩ.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người bệnh cần đặc biệt chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo như đau tức ngực, khó thở, hồi hộp kéo dài, chóng mặt hoặc mệt mỏi bất thường. Khi xuất hiện các triệu chứng này, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời. Với những dấu hiệu cấp cứu như đau ngực dữ dội, khó thở nghiêm trọng, ngất hoặc biểu hiện đột quỵ, cần gọi cấp cứu ngay.