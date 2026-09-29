Miễn 100% phí tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào cho người cao tuổi

Du khách trải nghiệm bơi mảng trên hồ Nà Nưa.

Theo đó, đối tượng được hưởng chính sách này là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên khi đến tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Thời gian áp dụng chính sách miễn phí vé kéo dài trong 2 ngày, từ 1-10 đến hết ngày 2-10-2026. Để được hưởng chính sách ưu đãi, du khách là người cao tuổi chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ chứng minh độ tuổi tại quầy đón tiếp của Khu di tích.

Hoạt động này nhằm triển khai Kế hoạch số 203/KH-SVHTTDL ngày 24-9-2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2026, đồng thời thực hiện theo Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tuyên Quang về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn.

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho du khách, Bảo tàng ATK Tân Trào cũng công bố đường dây nóng Hotline 0207.6566.866 cùng các số điện thoại của bộ phận chuyên trách để kịp thời giải đáp, hướng dẫn thông tin trong suốt thời gian diễn ra chương trình.