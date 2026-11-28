Mới đây, Midu có mặt tại sự kiện ra mắt phim Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ với vai trò nhà đầu tư. Thay vì trực tiếp tham gia diễn xuất, nữ diễn viên lựa chọn đứng sau màn ảnh, đồng hành cùng ê-kíp trong dự án điện ảnh lần này.

Trên trang cá nhân, Midu cũng chia sẻ cảm nhận sau khi thưởng thức Mẹ Mìn dưới góc nhìn của một nhà đầu tư và sản xuất phim. Nữ diễn viên dành ba từ "độc đáo - điên - đỉnh" để nhận xét về tác phẩm.

"Ở góc độ một người làm đầu tư và sản xuất phim, mình luôn trân trọng những dự án có sự nghiêm túc trong cách kể chuyện, sự chỉn chu trong sản xuất và tinh thần dám khai thác những đề tài không dễ dàng. Mẹ Mìn là một dự án như vậy", Midu chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng bày tỏ sự nể phục trước những nỗ lực của nhà sản xuất Trương Tâm, đạo diễn và dàn diễn viên. Đặc biệt, phần kỹ xảo là yếu tố khiến Midu bất ngờ nhất. Cô còn hài hước tiết lộ bản thân nổi da gà khi xem phim, đến mức không dám đi vệ sinh.

Trước đó, tại lễ khai máy Mẹ Mìn vào tháng 3/2026, Midu từng công bố việc tạm dừng đóng phim để tập trung cho công việc phía sau màn ảnh. Dự án do Jack Carry On đạo diễn, quy tụ những gương mặt quen thuộc như Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy và Đại Nghĩa.

Đáng chú ý, Mẹ Mìn không phải dự án phim đầu tiên có sự đầu tư của Midu. Năm 2025, nữ diễn viên từng tự bỏ vốn sản xuất web drama 1314 - Đợi em ở ngày cũ, đồng thời đảm nhận vai nữ chính. Cô dành khoảng 8 tháng để chuẩn bị cho dự án, từ phát triển ý tưởng, xây dựng ê-kíp đến tuyển chọn diễn viên.

Nếu trước đây, Midu được khán giả chờ đợi qua những vai diễn mới, thì với Mẹ Mìn, thành tích phòng vé của bộ phim sẽ là một thước đo khác cho hành trình làm nghề của cô. Ảnh: FBNV.

Sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Midu đã ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Những thiên thần áo trắng, Thiên mệnh anh hùng, 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu hay Mẹ chồng. Sau khi kết hôn với doanh nhân Minh Đạt vào năm 2024, cô vẫn duy trì công việc giảng dạy, kinh doanh và theo đuổi niềm đam mê phim ảnh.

Nếu trước đây, Midu được khán giả chờ đợi qua những vai diễn mới thì giờ đây, nữ diễn viên đang thử sức ở một vị trí khác. Từ tự bỏ vốn sản xuất phim chiếu mạng đến tham gia đầu tư phim chiếu rạp, Midu đang mở ra một hướng đi mới trong sự nghiệp. Với Mẹ Mìn, thành tích phòng vé của tác phẩm cũng là điều đáng chờ đợi đối với nữ diễn viên trên cương vị nhà đầu tư.