Midu tiết lộ góc khuất hôn nhân sau 2 năm

Mới đây, diễn viên Midu thu hút sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện hài hước về cuộc sống hôn nhân với doanh nhân Minh Đạt. Khác với những hình ảnh sang trọng, ngọt ngào thường xuất hiện trên mạng xã hội, lần này nữ diễn viên tiết lộ một tình huống khiến cô vừa bất lực vừa buồn cười sau hai năm về chung một nhà.

Trên trang cá nhân, Midu cho biết cân nặng của mình đã tăng từ 40 kg lên 45 kg kể từ khi kết hôn. Nữ diễn viên hài hước than thở rằng gương mặt ngày càng tròn trịa nhưng chồng vẫn liên tục động viên cô ăn nhiều hơn. "Đây là lý do 2 năm lấy chồng tăng từ 40 kg lên 45 kg, mặt tròn vo. Vậy mà chồng lúc nào cũng nói 'Em còn ốm lắm, ăn nhiều vào nha'. S.O.S", Midu chia sẻ.

Midu hài hước tiết lộ tăng 5 kg sau hai năm kết hôn, trong khi ông xã Minh Đạt vẫn liên tục khuyên vợ ăn nhiều hơn. Ảnh: FBNV.

Lời than thở của Midu nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm. Điều khiến câu chuyện trở nên thú vị không chỉ nằm ở mức tăng 5 kg mà còn ở phản ứng của Minh Đạt. Trong khi nữ diễn viên nhận thấy ngoại hình thay đổi, ông xã vẫn cho rằng cô quá gầy và cần ăn uống đầy đủ hơn.

Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Midu công khai kể về chuyện tăng cân sau kết hôn. Trước đó, nữ diễn viên từng gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang với vóc dáng có phần đầy đặn hơn trước. Một số ý kiến trên mạng xã hội thậm chí suy đoán cô đang mang thai con đầu lòng.

Ngoại hình có phần đầy đặn hơn của Midu từng khiến cô vướng những đồn đoán về chuyện mang thai. Ảnh: FBNV.

Giữa những bàn tán, Midu đã chia sẻ thông tin về hình thể, cho biết cô cao 1,6 m, nặng 45 kg và mặc trang phục size S. Những con số này phần nào giải thích sự thay đổi ngoại hình của nữ diễn viên, song không phải căn cứ để suy đoán về chuyện mang thai. Đến nay, Midu chưa công bố thông tin mang thai.

Thực tế, kể từ khi kết hôn vào tháng 6/2024, cuộc sống riêng tư của Midu thường xuyên nhận được sự quan tâm. Nữ diễn viên từng nhiều lần vướng nghi vấn có tin vui chỉ vì lựa chọn trang phục rộng hoặc xuất hiện với gương mặt tròn trịa hơn. Trước những đồn đoán, cô cho biết muốn chuyện sinh con diễn ra tự nhiên, không đặt bản thân dưới áp lực phải sớm làm mẹ.

Midu từng chia sẻ quan điểm thoải mái về chuyện sinh con, không muốn đặt bản thân dưới áp lực phải sớm làm mẹ. Ảnh: FBNV.

Midu và doanh nhân Trần Duy Minh Đạt tổ chức hôn lễ tại TP.HCM vào ngày 29/6/2024, sau thời gian hẹn hò kín tiếng. Chồng nữ diễn viên sinh năm 1990, là con trai của doanh nhân Trần Duy Hy, nhà sáng lập Nhựa Duy Tân. Minh Đạt hiện tham gia điều hành hoạt động kinh doanh của gia đình.

Sau đám cưới, Midu và Minh Đạt lựa chọn cuộc sống tương đối kín tiếng nhưng vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Cặp đôi cùng du lịch, dự sự kiện, nấu ăn và dành thời gian cho nhau sau công việc. Những hình ảnh này giúp khán giả có thêm góc nhìn về cuộc hôn nhân của nữ diễn viên ngoài những buổi xuất hiện trước truyền thông.

Midu và doanh nhân Minh Đạt kết hôn vào tháng 6/2024, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Ảnh: FBNV.

Tháng 6/2026, Midu và Minh Đạt tổ chức tiệc kỷ niệm hai năm ngày cưới với sự tham dự của nhiều bạn bè thân thiết trong giới giải trí. Không gian được trang trí bằng hoa tươi cùng những tông màu nổi bật, khiến buổi tiệc thu hút sự chú ý không kém hôn lễ trước đó.

Tại một sự kiện hồi tháng 7, Minh Đạt từng gây thích thú khi được hỏi về lý do yêu Midu. Nam doanh nhân cho rằng nhan sắc chỉ là yếu tố phụ, trong khi sự thông minh và tình cảm vợ dành cho chồng mới là điều quan trọng. Câu trả lời khiến nữ diễn viên đứng bên cạnh không giấu được sự bất ngờ.

Sau hai năm về chung một nhà, Midu và Minh Đạt vẫn khiến khán giả thích thú bởi những câu chuyện hôn nhân giản dị. Ảnh: FBNV.

Không chỉ được chồng quan tâm trong đời sống cá nhân, Midu còn nhận được sự ủng hộ trong công việc. Nữ diễn viên từng chia sẻ Minh Đạt là người động viên cô khi gặp khó khăn, đồng thời giúp cô tìm lại động lực trong những giai đoạn thiếu cảm hứng với nghệ thuật.

Ở tuổi 37, Midu vẫn duy trì nhiều vai trò khác nhau. Bên cạnh giảng dạy và kinh doanh, cô tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Từ một hot girl nổi tiếng, Midu từng ghi dấu trên màn ảnh qua các tác phẩm như Những Thiên Thần Áo Trắng, Thiên Mệnh Anh Hùng, Mẹ Chồng và Khi Ta Hai Lăm.

Ở tuổi 37, Midu vừa tận hưởng cuộc sống hôn nhân vừa duy trì công việc giảng dạy, kinh doanh và hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV.

Qua những chia sẻ đời thường, nữ diễn viên Midu cho thấy cô đang tận hưởng cuộc sống gia đình theo cách thoải mái hơn trước.