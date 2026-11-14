Microsoft xin lỗi sau sự cố toàn cầu, hé lộ nguyên nhân gián đoạn dịch vụ

Ngày 13-11, Microsoft thông báo đã xử lý vấn đề cốt lõi gây ra sự cố, đồng thời ghi nhận khả năng hoạt động và độ ổn định của các dịch vụ được cải thiện trên diện rộng.

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Trong thông điệp gửi khách hàng và đối tác, Microsoft bày tỏ sự lấy làm tiếc về những gián đoạn xảy ra, khẳng định đang tiếp tục khôi phục dịch vụ cho những người dùng và khu vực còn bị ảnh hưởng.

Sự cố bắt nguồn từ vấn đề kỹ thuật mạng

Theo Microsoft, sự cố xuất phát từ 1 vấn đề trong quá trình nâng cấp dung lượng mạng trước đó.

Một số máy chủ bất ngờ không còn khả năng hoạt động, khiến lưu lượng truy cập được chuyển sang những máy chủ còn lại và làm gia tăng áp lực lên hệ thống.

Quá trình khắc phục gặp trở ngại khi một số máy chủ được khôi phục tiếp tục mất phản hồi sau khi tiếp nhận lưu lượng. luồng truy cập nhằm cải thiện năng lực xử lý.

Hãng cho biết sự cố không xuất phát từ hoạt động tấn công mạng hoặc AI.

Gián đoạn lan rộng tại 74 quốc gia và vùng lãnh thổ

Trang web theo dõi sự cố các dịch vụ trực tuyến Downdetector ghi nhận hơn 7,4 triệu lượt báo cáo sự cố trên toàn cầu, có thời điểm lên gần 20.000 lượt/phút, cao hơn 1.500 lần mức thông thường.

Các dịch vụ gặp trục trặc gồm Outlook, Microsoft Teams, Copilot và nhiều ứng dụng thuộc Microsoft 365, khiến người dùng không thể truy cập hộp thư, gửi hoặc nhận email, quản lý lịch làm việc và tổ chức các cuộc họp trực tuyến.

Sự cố cũng tác động đến hoạt động của nhiều tổ chức. Tại Anh, một số cơ sở thuộc Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS) phải sử dụng phương thức thay thế để trao đổi thông tin bệnh nhân.

Tại Australia, Cảnh sát Liên bang và Cơ quan Tình báo An ninh Australia nằm trong số những đơn vị ghi nhận gián đoạn. Một số cơ quan hành chính, trường học và hệ thống tòa án cũng gặp khó khăn trong hoạt động.

Tại Nhật Bản, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp nước này đánh giá sự cố gây ảnh hưởng đáng kể.

Trong khi đó, tại Australia, một số cơ quan chính quyền bang phải thông báo tình trạng gián đoạn dịch vụ, điều chỉnh hoạt động tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

OpenAI và Anthropic cũng ghi nhận trục trặc với các tính năng kết nối Microsoft 365, ảnh hưởng đến khả năng truy cập dữ liệu và một số công cụ tích hợp.

Đây là một trong những sự cố kéo dài nhất trong lịch sử Microsoft và là lần gián đoạn dịch vụ thứ hai của hãng trong năm nay.