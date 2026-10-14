Microsoft xác nhận điều chỉnh nhân sự, chưa công bố quy mô tại Việt Nam

Sáng 14/10/2026, đại diện Microsoft đưa ra phản hồi chính thức trước những thông tin lan truyền trên internet về đợt cắt giảm lao động tại văn phòng Việt Nam gần đây.

Làn sóng đồn đoán xuất hiện từ ngày 11/10 trên diễn đàn Reddit khi một tài khoản ẩn danh cho biết nhận được thông báo họp khẩn với bộ phận nhân sự và cho rằng toàn bộ đội ngũ kỹ thuật trong nước bị ảnh hưởng.

Phản hồi về sự việc, đại diện Microsoft cho biết tập đoàn liên tục điều chỉnh phương thức làm việc và mô hình tổ chức nhằm đáp ứng các ưu tiên phát triển dài hạn.

Quá trình này được triển khai trên quy mô toàn cầu và trong một số trường hợp sẽ dẫn tới các quyết định tác động trực tiếp đến vị trí việc làm.

Doanh nghiệp cam kết hỗ trợ các nhân sự bị ảnh hưởng trong giai đoạn chuyển đổi, song không công bố số lượng cụ thể cũng như các bộ phận chịu tác động tại thị trường nội địa.

Văn phòng Microsoft Việt Nam khai trương năm 2022.

“Tại Microsoft, chúng tôi không ngừng điều chỉnh cách thức làm việc và tổ chức đội ngũ để hỗ trợ các ưu tiên trong tương lai. Những thay đổi này được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau trên toàn công ty, và trong một số trường hợp bao gồm những quyết định khó khăn ảnh hưởng đến vị trí việc làm. Chúng tôi cam kết hỗ trợ các nhân viên bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển đổi với sự quan tâm và tôn trọng”, người phát ngôn của Microsoft cho biết.

Động thái tại Việt Nam nằm trong lộ trình tinh giản quy mô lớn được tập đoàn công bố hồi tháng 7/2026. Thời điểm đó, bà Amy Coleman, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc Nhân sự Microsoft thông báo kế hoạch cắt giảm khoảng 4.800 vị trí trên toàn cầu, tương đương 2,1% tổng lực lượng lao động.

Phạm vi điều chỉnh tập trung chủ yếu vào khối Khách hàng Doanh nghiệp, mảng Trò chơi điện tử (Xbox) và một số đội ngũ kỹ thuật. Sự thay đổi nhanh chóng của thị trường công nghệ buộc doanh nghiệp phải tái phân bổ ngân sách và nhân sự vào các lĩnh vực mũi nhọn.

Lãnh đạo Microsoft khẳng định việc cắt giảm không do trí tuệ nhân tạo (AI) thay thế trực tiếp con người, song sự bùng nổ của AI đang tự động hóa nhiều tác vụ thường nhật, đòi hỏi quy trình làm việc phải thay đổi.

Nhằm giảm thiểu tác động, trong năm qua Microsoft đã điều chuyển hơn 4.000 nhân sự sang các vị trí ưu tiên và ghi nhận hơn 30% nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình nghỉ hưu tự nguyện. Những nhân sự phải rời đi được cung cấp gói hỗ trợ tài chính, công cụ kết nối nghề nghiệp và tài trợ đào tạo kỹ năng AI.

Đối với thị trường trong nước, đại diện Microsoft khẳng định vẫn giữ nguyên cam kết hoạt động dài hạn, duy trì các đội ngũ nhân sự chuyên môn để tiếp tục đồng hành cùng khối đối tác và khách hàng tại Việt Nam.