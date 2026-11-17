Đáng chú ý, một lỗi phần mềm xuất hiện từ tháng 7 nhưng không được phát hiện đã trở thành tác nhân khởi phát khi hệ thống mạng quá tải và năng lực máy chủ suy giảm.

Theo báo cáo, sự cố bắt đầu ngày 12/11, khiến người dùng không thể truy cập Outlook, Exchange Online và một số dịch vụ khác thuộc hệ sinh thái Microsoft 365, trong đó có Teams và Copilot. Dịch vụ chỉ được khôi phục hoàn toàn vào ngày hôm sau.

Biểu tượng Microsoft tại New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phó Chủ tịch điều hành Microsoft Charles Lamanna cho biết nguyên nhân đầu tiên là một lỗi tiềm ẩn trong phần mềm dành cho máy chủ cổng kết nối mạng của Microsoft 365. Lỗi này được đưa vào hệ thống từ tháng 7 nhưng không gây vấn đề trong hơn 3 tháng vận hành. Yếu tố thứ hai là lưu lượng truy cập tăng đột ngột khi Microsoft Teams chuyển sang sử dụng cổng kết nối chính, vốn đang xử lý lưu lượng của Outlook, sau khi hệ thống dự phòng gặp trục trặc. Cùng thời điểm, gần 14% năng lực máy chủ của hệ thống cổng kết nối đã ngừng hoạt động do một sự cố độc lập xảy ra trước đó. Sự kết hợp giữa lưu lượng tăng, năng lực xử lý suy giảm và lỗi phần mềm khiến các yêu cầu truy cập liên tục ùn ứ, máy chủ mất khả năng phản hồi.

Microsoft cho biết quá trình khôi phục kéo dài do các máy chủ vừa hoạt động trở lại lập tức bị lượng yêu cầu tồn đọng dồn dập làm quá tải. Các công cụ khôi phục tự động và biện pháp quay lại phiên bản phần mềm trước đó cũng không thể xử lý nhanh lỗi đã tồn tại nhiều tháng.

Sự cố ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và cơ quan công quyền tại nhiều quốc gia. Nhiều tổ chức phải chuyển sang sử dụng điện thoại, fax và các phương thức liên lạc thay thế. Microsoft đã xin lỗi khách hàng và cho biết sẽ công bố báo cáo đầy đủ sau khi hoàn tất điều tra. Vụ việc một lần nữa cho thấy mức độ phụ thuộc lớn của các hoạt động kinh tế - xã hội vào một số nền tảng công nghệ chủ chốt, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường phương án dự phòng để duy trì hoạt động khi dịch vụ số gặp sự cố.