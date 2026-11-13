Microsoft vẫn chật vật khắc phục sự cố toàn cầu

Trang web Outlook tiếp tục tê liệt ở thời điểm 18h30 phút ngày 13-11 (giờ Việt Nam). Ảnh: PV

Sự cố trên diện rộng khiến hàng chục nghìn người dùng tại nhiều quốc gia không thể truy cập Outlook, Teams và các dịch vụ Microsoft 365.

Theo các cập nhật của Microsoft và truyền thông quốc tế đến ngày 13-11, đây không đơn thuần là sự cố riêng lẻ của Outlook. Vấn đề bắt nguồn từ hạ tầng máy chủ và cơ chế xử lý kết nối của Exchange Online, sau đó lan sang nhiều dịch vụ phụ thuộc vào nền tảng này. Microsoft chưa công bố nguyên nhân gốc rễ cuối cùng, nhưng cho biết không có dấu hiệu cho thấy sự cố xuất phát từ hoạt động tấn công mạng.

Sự cố bắt đầu vào khoảng trưa 12-11 theo giờ miền Đông nước Mỹ, khi người dùng tại nhiều khu vực liên tục phản ánh không thể truy cập Outlook, gửi và nhận thư điện tử hoặc tải hộp thư. Các vấn đề nhanh chóng lan sang Microsoft Teams, Copilot và nhiều thành phần khác trong hệ sinh thái Microsoft 365.

Theo Downdetector, số báo cáo lỗi liên quan đến Outlook tại Mỹ có thời điểm lên gần 130.000, trong khi các báo cáo gián đoạn được ghi nhận tại 74 quốc gia và vùng lãnh thổ chỉ trong khoảng một giờ. Con số này phản ánh lượng báo cáo của người dùng, không đồng nghĩa với số người thực tế bị ảnh hưởng.

Ban đầu, Microsoft cho biết một phần hạ tầng của hãng đang chịu tình trạng tải tăng cao tại nhiều khu vực, dẫn đến lỗi kết nối. Qua điều tra, công ty xác định một số máy chủ bất ngờ không khả dụng do không vượt qua được các bước kiểm tra tình trạng hoạt động tự động. Những máy chủ này sau đó không thể được đưa trở lại vận hành như dự kiến, khiến năng lực xử lý của phần hạ tầng còn lại bị suy giảm và tiếp tục gây ra tình trạng quá tải.

Trong những cập nhật tiếp theo, Microsoft xác định một tiến trình trên các máy chủ gặp sự cố, có nhiệm vụ thiết lập những kết nối an toàn, đã bị quá tải và khiến máy chủ ngừng xử lý yêu cầu. Công ty đồng thời phát hiện một thay đổi cấu hình mạng gần thời điểm sự cố bắt đầu và tiến hành đánh giá khả năng đây là yếu tố góp phần gây ra vấn đề. Tuy nhiên, đến cập nhật mới nhất được công bố, Microsoft vẫn chưa xác nhận nguyên nhân gốc rễ.

Quá trình khắc phục diễn ra phức tạp hơn dự kiến. Microsoft đã tạm dừng các hoạt động triển khai cập nhật, chuyển hướng lưu lượng truy cập sang những tuyến hạ tầng khác, khởi động lại máy chủ và áp dụng các biện pháp hạn chế một số loại kết nối nhằm giảm tải. Tuy nhiên, một số máy chủ sau khi được khôi phục lại tiếp tục trở nên không phản hồi khi lưu lượng truy cập quay trở lại. Những biện pháp điều chỉnh ban đầu cũng chưa mang lại hiệu quả ổn định trên diện rộng.

Trong thông báo cập nhật lúc 8 giờ 06 phút ngày 13-11 theo giờ quốc tế (15 giờ 06 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam), Microsoft cho biết đã ghi nhận sự cải thiện về độ ổn định của máy chủ sau khi áp dụng bản điều chỉnh đối với thành phần cấu hình xác thực và định tuyến kết nối.

Công ty bắt đầu mở rộng biện pháp này một cách có kiểm soát, ưu tiên những hạ tầng phục vụ các khu vực đang hoặc sắp bước vào giờ làm việc cao điểm. Microsoft cho biết vẫn đang theo dõi kết quả và phát triển thêm các điều chỉnh để cải thiện năng lực vận hành.

Phạm vi ảnh hưởng của sự cố cũng vượt xa hoạt động liên lạc thông thường. Tại Nhật Bản, Phó Chánh Văn phòng Nội các Masanao Ozaki xác nhận hạ tầng công nghệ thông tin của chính phủ bị ảnh hưởng. Tại Australia, một số cơ quan chính phủ, cảnh sát liên bang và cơ quan tình báo gặp gián đoạn. Chính phủ nước này thậm chí kích hoạt thỏa thuận với Microsoft nhằm ưu tiên hỗ trợ các dịch vụ công bị ảnh hưởng.

Ở khu vực châu Á, sự cố gây khó khăn cho hoạt động của một số tổ chức tài chính tại Đài Loan (Trung Quốc), trong đó có các công ty chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ và quỹ đầu tư. Một doanh nghiệp được cho là đã phải hủy giao dịch mua lại trái phiếu đã lên lịch. Tại Ấn Độ, một số hoạt động hỗ trợ qua thư điện tử của các hãng hàng không IndiGo và Air India bị ảnh hưởng, dù hoạt động khai thác chuyến bay không bị gián đoạn. Tại Singapore, Philippines và Hong Kong, nhiều tổ chức cũng ghi nhận những vấn đề liên quan đến hệ thống liên lạc và dịch vụ trực tuyến.

Không chỉ khách hàng trực tiếp của Microsoft, sự cố còn tác động tới các doanh nghiệp công nghệ phụ thuộc vào hệ sinh thái của hãng. OpenAI cho biết đang điều tra lỗi kết nối với các dịch vụ Microsoft, khiến một số kết nối mới không hoạt động bình thường và các công cụ liên quan gặp trục trặc.

Anthropic cũng xác nhận vấn đề từ nhà cung cấp hạ tầng bên ngoài đã ảnh hưởng đến kết nối Microsoft 365 của hãng. Trong khi đó, Workhorse Group, một nhà sản xuất xe tải điện của Mỹ, phải lùi lịch công bố kết quả kinh doanh quý III từ ngày 12 sang ngày 16-11 do những gián đoạn trong hoạt động doanh nghiệp.

Microsoft khẳng định chưa có dấu hiệu cho thấy sự cố bắt nguồn từ một cuộc tấn công mạng. Giới chức Australia cũng cho biết thông tin từ Microsoft không chỉ ra khả năng xảy ra tấn công mạng. Đây là điểm đáng chú ý bởi sự cố có quy mô lớn, ảnh hưởng đồng thời tới nhiều dịch vụ và tổ chức tại các quốc gia khác nhau.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Microsoft gặp sự cố ảnh hưởng tới các dịch vụ đám mây trong thời gian gần đây. Tháng 10-2026, nền tảng Azure của hãng từng xảy ra gián đoạn, kéo theo ảnh hưởng tới nhiều dịch vụ phần mềm và hoạt động của các ngành công nghiệp trên thế giới.