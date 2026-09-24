Microsoft triệt phá dịch vụ AI xâm nhập hơn 12.000 tài khoản email

Microsoft chặn dịch vụ AI phục vụ tội phạm mạng. (Nguồn: Getty Images)

EvilTokens xuất hiện trên một kênh Telegram từ tháng 2/2026, cung cấp dịch vụ với mức phí 1.500 USD ban đầu và 500 USD mỗi tháng. Theo Microsoft, nền tảng này hoạt động như một dịch vụ trọn gói, giúp tự động hóa nhiều khâu trong các cuộc tấn công email.

Sau khi xâm nhập tài khoản, EvilTokens sử dụng AI để phân tích nội dung hộp thư, xác định những người có vai trò quan trọng trong quy trình thanh toán và các mối quan hệ đáng tin cậy. Từ đó, hệ thống có thể hỗ trợ kẻ tấn công lựa chọn mục tiêu và soạn các email giả mạo nhằm lừa nạn nhân thực hiện giao dịch.

Theo Microsoft, EvilTokens được sử dụng để tấn công các tổ chức tại nhiều quốc gia, trong đó nạn nhân tập trung nhiều ở Mỹ, Canada, Anh, Australia, Ấn Độ và Pháp.

Các tổ chức bị ảnh hưởng hoạt động trong nhiều lĩnh vực, như phân phối bán buôn, xây dựng, dịch vụ tài chính, bất động sản, giáo dục đại học và y tế.

Phối hợp với các đối tác, Đơn vị Điều tra Tội phạm Kỹ thuật số (DCU) của Microsoft đã thu giữ 50 website được sử dụng để vận hành dịch vụ và vô hiệu hóa hơn 150 tên miền liên quan.

Tại Anh, đội chống tội phạm mạng thuộc Cảnh sát Đô thị London đã bắt giữ hai người đàn ông bị nghi liên quan đến hoạt động của EvilTokens.

Cảnh sát thu giữ các thiết bị kỹ thuật số và một số vật chứng để phục vụ điều tra. Cả hai sau đó được tại ngoại có điều kiện trong khi cuộc điều tra tiếp tục.

Theo Bộ phận phân tích và cảnh báo mối đe dọa mạng của Microsoft (Microsoft Threat Intelligence), EvilTokens là một trong những nền tảng “lừa đảo như một dịch vụ” được sử dụng rộng rãi.

Nền tảng này được cho là đã hỗ trợ các chiến dịch xâm nhập email doanh nghiệp, ảnh hưởng đến hơn 12.000 hộp thư tại trên 10.000 tổ chức trên toàn cầu.

Microsoft nhận định vụ việc cho thấy AI đang được sử dụng để tự động hóa nhiều khâu trong các cuộc tấn công mạng, từ tìm kiếm thông tin đến xác định mục tiêu và hỗ trợ lừa đảo.

Microsoft cũng cho biết đây là lần đầu tiên DCU triệt phá một dịch vụ tội phạm mạng sử dụng AI xuyên suốt quá trình hoạt động.

(theo Times of India)