Microsoft tìm cách cắt giảm 1/4 lực lượng lao động

Tập đoàn công nghệ khổng lồ Microsoft đang tìm cách cắt giảm chi phí tiền lương và tăng cường đầu tư vào AI.

Tập đoàn công nghệ Microsoft của Mỹ đang tiến hành thu hẹp quy mô lực lượng lao động, thông qua chương trình mua lại cổ phần đối với khoảng 60.000 nhân viên, tương đương hơn một phần tư tổng số nhân viên toàn cầu của công ty, theo thông báo của Microsoft.

Động thái này diễn ra sau hàng nghìn vụ cắt giảm việc làm hồi đầu năm nay, và trong bối cảnh các công ty công nghệ lớn đang tìm cách cắt giảm chi phí tiền lương, đồng thời tăng cường đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngày 26/10, Microsoft đã công bố chương trình này, đồng thời cho biết nó sẽ bao phủ khoảng 27% trong số 223.000 nhân viên của hãng tại các bộ phận được chọn ở Mỹ, Canada, Anh và Ấn Độ, bao gồm: Xbox, Windows, Copilot, tài chính và nhân sự.

Microsoft mô tả sáng kiến ​​này là một chương trình thôi việc tự nguyện và nhân viên có thể rời công ty với các gói trợ cấp thôi việc.

Công ty chưa tiết lộ số lượng nhân viên dự kiến ​​sẽ chấp nhận lời đề nghị này.

Trong một bản thông báo gửi cho nhân viên, Giám đốc nhân sự Microsoft Amy Coleman cho biết, sáng kiến ​​này sẽ tạo cơ hội cho những nhân viên đủ điều kiện đang cân nhắc việc rời công ty được hỗ trợ tài chính khi ra đi.

Động thái mới nhất này diễn ra sau nhiều đợt cắt giảm nhân sự tại Microsoft.

Vào tháng 7, công ty đã công bố kế hoạch cắt giảm 4.800 vị trí, bao gồm khoảng 3.200 vị trí trong bộ phận game Xbox.

Trước đó, vào tháng 4, công ty đã triển khai chương trình tự nguyện nghỉ việc cho khoảng 8.750 nhân viên tại Mỹ, tương đương khoảng 7% tổng số nhân viên tại Mỹ, và khoảng 30% trong số đó được cho là đã chấp nhận lời đề nghị.

Việc cắt giảm diễn ra trong bối cảnh Microsoft đang đầu tư những khoản tiền khổng lồ vào cơ sở hạ tầng AI, bao gồm các trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán, gây áp lực buộc công ty phải cắt giảm các khoản chi phí khác.

Các ông lớn công nghệ khác cũng đang cắt giảm việc làm trong khi đổ hàng tỷ USD vào AI.

Amazon đã thông báo cắt giảm 16.000 việc làm tại trụ sở chính vào đầu năm nay, sau khi tiếp tục sa thải thêm 14.000 người vào năm 2025.

Meta cũng đã cắt giảm việc làm trong khi tăng cường đầu tư vào AI, trong khi Google liên tục triển khai các chương trình tự nguyện nghỉ việc để giảm bớt lực lượng lao động.

Xu hướng này đã làm dấy lên lo ngại, công nghệ được quảng bá như một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng có thể dẫn đến việc mất đi một lượng lớn việc làm, đặc biệt là trong ngành nghề hành chính, kỹ thuật và các công việc văn phòng khác.

Theo RT