Microsoft thúc đẩy Windows tích hợp AI xử lý trực tiếp trên máy tính

Microsoft và Nvidia vừa công bố kế hoạch tăng cường tích hợp trí tuệ nhân tạo vào Windows tại sự kiện diễn ra ở San Francisco (Mỹ) ngày 7.10. Trọng tâm của hợp tác là đưa các mô hình AI và tác nhân thông minh (AI agent) hoạt động trực tiếp trên máy tính cá nhân. Thay vì chuyển mọi yêu cầu lên máy chủ đám mây, thiết bị có thể tự xử lý nhiều tác vụ bằng phần cứng sẵn có. Hướng đi này được kỳ vọng giúp Windows giảm sự phụ thuộc vào dịch vụ trực tuyến.

Theo Microsoft, Windows sẽ phát triển theo mô hình AI lai, linh hoạt phân chia công việc giữa máy tính và đám mây. Copilot cũng được nâng cấp để sử dụng ngữ cảnh cục bộ như tệp tin và hoạt động gần đây khi người dùng cấp quyền. Trợ lý này dự kiến hỗ trợ sắp xếp dữ liệu, kiểm tra thiết bị, khắc phục sự cố và lập trình. Những tính năng mới sẽ được triển khai trên dòng Copilot+ PC trong các tháng tới.

Cùng với đó, Microsoft Execution Containers (MXC) đã chính thức khả dụng trên Windows 11. Công nghệ này tạo môi trường cách ly cho AI agent, đồng thời kiểm soát quyền truy cập tệp và mạng nhằm hạn chế rủi ro khi tự động thực hiện công việc. Microsoft cũng đưa khả năng chạy mô hình AI cục bộ vào GitHub Copilot thông qua HydraFusion. Bản thử nghiệm dự kiến được phát hành vào cuối tháng 10.

Microsoft và Nvidia vừa công bố kế hoạch tăng cường tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Để tăng sức mạnh xử lý tại chỗ, Microsoft bắt tay Nvidia đưa nền tảng RTX Spark vào các máy tính Windows thế hệ mới. Nền tảng này kết hợp GPU kiến trúc Blackwell với CPU Grace, đạt hiệu năng AI tối đa 1 petaflop và hỗ trợ bộ nhớ hợp nhất lên đến 128 GB. Nhờ cấu hình này, máy tính có thể vận hành những mô hình AI lớn ngay trên thiết bị. Đây là một phần quan trọng trong định hướng phát triển Windows thành nền tảng AI lai.

Surface Laptop Ultra là một trong những sản phẩm đầu tiên sử dụng RTX Spark, có khả năng chạy cục bộ các mô hình vượt 120 tỉ tham số. ASUS, Dell, HP, Lenovo và MSI cũng giới thiệu máy tính ứng dụng nền tảng này. Các thiết bị bắt đầu nhận đặt trước từ ngày 7.10 và dự kiến giao hàng từ ngày 16.10. Sự tham gia của nhiều hãng góp phần mở rộng lựa chọn máy tính phục vụ các tác vụ AI.

Ở phân khúc cao cấp, Nvidia giới thiệu DGX Station dành cho Windows, trang bị siêu chip GB300 Grace Blackwell Ultra. Hệ thống có thể hỗ trợ các mô hình AI quy mô lên đến một nghìn tỉ tham số. Sản phẩm dự kiến ra mắt vào cuối năm nay, hướng đến doanh nghiệp, nhà phát triển và nhóm nghiên cứu. Những động thái này cho thấy Microsoft và Nvidia đang thúc đẩy việc xử lý AI trực tiếp trên máy tính cá nhân thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào đám mây.