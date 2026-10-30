Microsoft thu về 10 tỷ đô la doanh thu từ OpenAI

TechCrunch đưa tin Microsoft vừa công bố số liệu tài chính đáng chú ý liên quan đến OpenAI, công ty đứng sau chatbot ChatGPT. Theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 28/10, Microsoft ghi nhận 10 tỷ USD doanh thu từ các thỏa thuận thương mại với OpenAI trong quý kết thúc ngày 30/9/2026.

Con số này tương đương khoảng 10,8% tổng doanh thu 92,3 tỷ USD của Microsoft trong cùng kỳ. Đáng chú ý, đây mới chỉ là quý đầu tiên trong năm tài chính 2027 của tập đoàn công nghệ Mỹ, cho thấy quy mô hợp tác giữa hai doanh nghiệp đã mở rộng đáng kể.

Microsoft ghi nhận 10 tỷ USD doanh thu liên quan đến OpenAI trong quý đầu tiên của năm tài chính 2027. Ảnh: TechCrunch.

Khoản doanh thu 10 tỷ USD bao gồm các giao dịch thương mại và phần doanh thu được chia từ OpenAI. Trong đó, dịch vụ điện toán đám mây Azure đóng vai trò quan trọng khi OpenAI sử dụng hạ tầng của Microsoft để huấn luyện, vận hành và cung cấp các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, Microsoft chưa công bố tỷ trọng đóng góp cụ thể của từng hoạt động. Vì vậy, không thể kết luận toàn bộ 10 tỷ USD là lợi nhuận mà tập đoàn thu được từ OpenAI, cũng không thể xem đây là doanh thu riêng của ChatGPT.

Mức tăng trưởng trở nên rõ rệt khi so sánh với năm tài chính 2026. Trong cả năm trước đó, Microsoft ghi nhận 24,1 tỷ USD doanh thu liên quan đến OpenAI, tương đương trung bình khoảng 6 tỷ USD mỗi quý.

Doanh thu Microsoft ghi nhận từ các thỏa thuận với OpenAI tăng mạnh, cho thấy quy mô hợp tác giữa hai doanh nghiệp ngày càng mở rộng. Ảnh: Reuters.

Nếu duy trì tốc độ hiện tại trong bốn quý liên tiếp, nguồn doanh thu này có thể đạt quy mô tương đương 40 tỷ USD mỗi năm. Dù vậy, đây chỉ là phép tính dựa trên kết quả quý vừa qua, không phải dự báo chính thức của Microsoft.

Theo GeekWire, doanh thu từ OpenAI trong quý vừa rồi thậm chí vượt một số hoạt động kinh doanh lâu đời của Microsoft. Cụ thể, Xbox mang về khoảng 5,4 tỷ USD, trong khi mảng tìm kiếm và quảng cáo, bao gồm Bing, đạt khoảng 6,6 tỷ USD.

Sự tăng trưởng của OpenAI cũng diễn ra trong bối cảnh hoạt động điện toán đám mây của Microsoft tiếp tục mở rộng. Doanh thu Azure tăng khoảng 48%, đạt 33,2 tỷ USD trong quý, phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo.

Nguồn thu liên quan đến OpenAI được cho là đã vượt doanh thu của một số mảng kinh doanh lâu đời như Xbox và Bing. Ảnh: Forbes.

Bên cạnh doanh thu, báo cáo tài chính còn tiết lộ Microsoft có khoản phải thu từ OpenAI trị giá 7,2 tỷ USD tính đến cuối tháng 9, tăng so với 6 tỷ USD vào cuối tháng 6. Đây là số tiền phát sinh từ những giao dịch trước đó mà OpenAI chưa thanh toán, không phải khoản doanh thu mới được cộng thêm vào kết quả quý.

Mối quan hệ giữa Microsoft và OpenAI bắt đầu từ năm 2019, khi Microsoft đầu tư vào công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo này. Qua nhiều năm, quan hệ hợp tác mở rộng từ việc cung cấp hạ tầng đám mây đến tích hợp các mô hình AI vào hệ sinh thái sản phẩm.

Công nghệ AI của OpenAI đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái Microsoft, đặc biệt là dịch vụ Copilot. Ảnh: South China.

Những công nghệ do OpenAI phát triển đã trở thành nền tảng quan trọng cho nhiều dịch vụ của Microsoft, đặc biệt là Copilot. Đồng thời, việc cung cấp các mô hình thông qua Azure giúp tập đoàn tiếp cận khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng AI.

Tuy nhiên, quan hệ giữa hai bên đang có những thay đổi đáng chú ý. Từ cuối năm 2025, OpenAI được mở rộng khả năng hợp tác với các nhà cung cấp điện toán đám mây khác, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Microsoft như trước.

Đổi lại, OpenAI đã cam kết mua thêm 250 tỷ USD dịch vụ Azure theo thỏa thuận được công bố vào tháng 10/2025. Hai bên cũng tiếp tục duy trì cơ chế chia sẻ doanh thu đến năm 2030 theo những điều kiện đã thống nhất.

Một diễn biến khác là tỷ lệ sở hữu của Microsoft tại OpenAI giảm từ khoảng 25% vào tháng 6 xuống còn 24% vào cuối tháng 9. Trước đó, tỷ lệ này từng ở mức khoảng 27% sau đợt tái cấu trúc vào năm 2025.

Microsoft và OpenAI tiếp tục hợp tác về hạ tầng AI, dù quan hệ giữa hai bên đang có nhiều thay đổi. Ảnh: Tom Hardware.

Dù quan hệ hợp tác ngày càng linh hoạt, Microsoft và OpenAI đồng thời trở thành đối thủ trong một số phân khúc thị trường. Microsoft đang phát triển các mô hình AI riêng, đồng thời cung cấp công nghệ của nhiều đối tác khác nhằm mở rộng lựa chọn cho khách hàng.