Microsoft sa thải nhân sự tại Việt Nam

Microsoft xác nhận cắt giảm nhân sự tại Việt Nam trong đợt điều chỉnh cơ cấu hoạt động của tập đoàn. Ảnh: Reuters.

Tối 13/10, trả lời Tri Thức - Znews, Microsoft xác nhận thông tin về thay đổi tình hình nhân sự tại Việt Nam. Cụ thể, người phát ngôn của tập đoàn cho biết những thay đổi về cách thức làm việc, đội ngũ bao gồm những quyết định ảnh hưởng tới vị trí việc làm.

Trong chia sẻ của mình, đại diện Microsoft không nói rõ số lượng, vị trí các nhân sự bị ảnh hưởng.

Trước đó, trên mạng xã hội nước ngoài xuất hiện thông tin Microsoft sa thải toàn bộ kỹ sư tại Việt Nam. Một tài khoản, tự nhận đang làm tại tập đoàn này, cho biết nhận thông báo về cuộc họp "Cập nhật quan trọng về kinh doanh", với lãnh đạo và bộ phận HR. Trong phần cập nhật sau đó, người này cho biết "đó là tin sa thải, toàn bộ nhân viên".

Trong phản hồi của mình, tập đoàn cũng khẳng định hỗ trợ nhân viên bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển đổi.

Microsoft cũng cho biết vẫn giữ nguyên cam kết với đối tác, khách hàng tại thị trường Việt Nam.

Trước đó, đội ngũ kỹ sư nghiên cứu, phát triển (R&D) của Microsoft được đặt tại cả văn phòng Hà Nội và TP.HCM.

Vào tháng 9/2025, Microsoft cũng công bố ông bổ nhiệm ông Dhanawat Suthumpun làm Giám đốc Điều hành phụ trách các thị trường mới nổi, bao gồm cả Việt Nam. Trước đó, tập đoàn này có vị trí Tổng Giám đốc tại Việt Nam do bà Nguyễn Quỳnh Trâm đảm nhiệm.