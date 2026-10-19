Microsoft rút khỏi dự án trung tâm dữ liệu tại Anh

Microsoft là một trong hai khách hàng lớn nhất của Nscale. Theo Financial Times, tập đoàn công nghệ Mỹ dự kiến thuê toàn bộ công suất 50 MW tại cơ sở Loughton. Tuy nhiên, dự án liên tục gặp trở ngại về tiến độ và khả năng kết nối lưới điện. Các đơn vị phụ trách nguồn điện được cho là đã thông báo với Nscale rằng địa điểm này có thể chưa được cấp đủ điện cho đến đầu những năm 2030, muộn hơn kế hoạch ban đầu.

Reuters cho biết Telegraph không nêu rõ lý do Microsoft chấm dứt thỏa thuận. Vì vậy, chưa thể khẳng định vấn đề nguồn điện là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định này. Microsoft từ chối bình luận khi được Reuters đề nghị cung cấp thông tin.

Microsoft đã chấm dứt thỏa thuận hợp tác xây dựng trung tâm dữ liệu với Nscale.

Về phía Nscale, người phát ngôn khẳng định quan hệ hợp tác với Microsoft vẫn bền chặt và lâu dài. Công ty cho biết những khó khăn liên quan đến lưới điện tại khu vực London không ảnh hưởng đến các hợp đồng khác. Nscale cũng tái khẳng định cam kết với dự án Loughton và thị trường Anh, đồng thời tìm kiếm nguồn cung cấp điện thay thế cho địa điểm này cũng như các địa điểm mở rộng khác trong nước.

Dự án Loughton từng được công bố trong khuôn khổ kế hoạch đầu tư công nghệ của Microsoft tại Anh vào năm 2025. Cơ sở này được kỳ vọng triển khai khoảng 23.000 chip AI của Nvidia, góp phần xây dựng hệ thống siêu máy tính AI quy mô lớn phục vụ các hoạt động của Microsoft. Việc mất đi khách thuê chủ chốt đặt Nscale trước thách thức tìm đối tác thay thế cho công suất dự kiến tại đây.

Diễn biến trên xảy ra khi Nscale chuẩn bị tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ. Theo hồ sơ công ty nộp tháng trước, Microsoft và Anthropic được kỳ vọng là những khách hàng lớn. Nscale cho biết tổng giá trị hợp đồng đã ký tăng từ 100 triệu USD lên hơn 103 tỷ USD trong vòng hai năm rưỡi. Đây là tổng giá trị hợp đồng, không đồng nghĩa với doanh thu đã ghi nhận.

Được Nvidia hậu thuẫn, Nscale cung cấp năng lực tính toán, trung tâm dữ liệu và phần mềm phục vụ huấn luyện, vận hành mô hình AI. Công ty cạnh tranh với các nhà cung cấp hạ tầng AI như CoreWeave, Nebius, Crusoe và Lambda. Những khó khăn tại Loughton cho thấy khả năng tiếp cận nguồn điện và tiến độ kết nối lưới điện có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch triển khai các dự án hạ tầng AI quy mô lớn.