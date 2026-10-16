Microsoft ra mắt XBOX Nano, tay cầm chơi game nặng chưa đến 100 gram

XBOX Nano nặng chưa đến 100 gram, tích hợp 18 nút điều khiển

Microsoft vừa công bố XBOX Nano, mẫu tay cầm chơi game hướng đến người dùng cần thiết bị nhỏ gọn, dễ mang theo và có mức giá dễ tiếp cận. Sản phẩm sở hữu thiết kế bỏ túi, hỗ trợ nhiều nền tảng và giữ lại các tính năng điều khiển cơ bản của dòng tay cầm XBOX.

XBOX Nano là mẫu tay cầm nhỏ nhất trong danh mục sản phẩm XBOX hiện nay. Thiết bị có chiều dài hơn 12,7 cm và trọng lượng 99,22 gram, nhỏ và nhẹ hơn phần lớn điện thoại thông minh trên thị trường.

Microsoft thiết kế sản phẩm dành cho nhiều nhóm người dùng, đặc biệt là trẻ em, người có bàn tay nhỏ hoặc game thủ thường xuyên di chuyển. Kích thước thu gọn giúp người chơi dễ dàng cất thiết bị trong túi xách, balo mà không chiếm nhiều diện tích.

Tay cầm chơi game XBOX Nano. Ảnh: XBOX.

Dù sở hữu thân máy nhỏ, XBOX Nano vẫn trang bị 18 nút điều khiển tiêu chuẩn. Microsoft duy trì cách bố trí nút bấm quen thuộc nhằm giúp người dùng chuyển đổi giữa các mẫu tay cầm mà không cần thay đổi nhiều thao tác.

Ngoài ra, thiết bị tích hợp pin sạc và một nút Action Button có thể tùy chỉnh. Người chơi có thể thiết lập nút này để thực hiện các thao tác thường dùng như chụp ảnh màn hình, quay lại màn chơi hoặc kích hoạt phím tắt.

XBOX Nano hỗ trợ hai chuẩn kết nối XBOX Wireless và Bluetooth, cho phép ghép nối với nhiều thiết bị tương thích. Khả năng kết nối không dây cũng giúp người dùng linh hoạt lựa chọn không gian chơi game.

Giá 49,99 USD, mở rộng trải nghiệm chơi game trên nhiều thiết bị

Microsoft định hướng XBOX Nano trở thành phụ kiện phục vụ nhu cầu giải trí di động và chơi game cùng gia đình. Người dùng có thể mang tay cầm khi đi du lịch, gặp gỡ bạn bè hoặc tham gia các buổi chơi game nhóm.

Sản phẩm hỗ trợ trải nghiệm những trò chơi như Forza Horizon 6 và Minecraft Dungeons II. Trong đó, Minecraft Dungeons II cho phép tối đa bốn người cùng tham gia chế độ hợp tác, phù hợp với các hoạt động giải trí gia đình.

Microsoft công bố giá bán XBOX Nano ở mức 49,99 USD. Hãng mở chương trình đặt trước trong tháng 10 và dự kiến phát hành sản phẩm từ tháng 11/2026 tại hàng chục thị trường, bao gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Âu.

Danh sách mở bán ban đầu chưa có Việt Nam. Microsoft cho biết hãng sẽ bổ sung các thị trường khác trong thời gian tới. Giá bán và thời điểm phân phối có thể thay đổi tùy từng khu vực.

Microsoft định hướng XBOX Nano trở thành phụ kiện phục vụ nhu cầu giải trí di động. Ảnh: XBOX.

Bên cạnh việc ra mắt sản phẩm, Microsoft phối hợp với Samsung triển khai chương trình ưu đãi tại Mỹ trong mùa mua sắm cuối năm. Khách hàng mua một số mẫu TV Samsung đủ điều kiện sẽ nhận XBOX Nano cùng hai tháng sử dụng Game Pass Ultimate dành cho thành viên mới.

Thông qua ứng dụng XBOX trên nền tảng Samsung Gaming Hub, người dùng tại các khu vực được hỗ trợ có thể kết nối tay cầm và truy cập hàng trăm trò chơi bằng công nghệ chơi game đám mây mà không cần sử dụng máy chơi game chuyên dụng.

Microsoft cũng hợp tác với Meta triển khai ưu đãi tương tự cho khách hàng mua kính thực tế ảo Meta Quest tại Mỹ, bao gồm XBOX Nano và hai tháng Game Pass Ultimate dành cho thành viên mới.

Với thiết kế nhỏ gọn, khả năng kết nối linh hoạt và mức giá dưới 50 USD, XBOX Nano hướng đến nhóm người dùng muốn mở rộng trải nghiệm chơi game trên nhiều thiết bị, đồng thời đáp ứng nhu cầu giải trí khi di chuyển.