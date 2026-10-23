Microsoft phát triển công cụ AI có khả năng chẩn đoán bệnh như bác sĩ

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Science ngày 22/10 cho thấy công cụ này đạt độ chính xác cao gấp hơn hai lần so với các bác sĩ đa khoa khi xử lý những ca bệnh khó, đánh dấu bước tiến đột phá của AI trong y tế.

Điểm nổi bật của MAI-DxO là khả năng mô phỏng trọn vẹn quy trình khám lâm sàng. Hệ thống tiếp nhận lý do khám ban đầu, chủ động khai thác tiền sử bệnh, chỉ định xét nghiệm cụ thể, phân tích kết quả và liên tục cập nhật giả thuyết để đi đến kết luận chẩn đoán cuối cùng.

Ảnh minh hoạ: AI

Nhằm kiểm tra năng lực chẩn đoán tuần tự này, Microsoft đã xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá mới mang tên Sequential Diagnosis Benchmark (SDBench), sử dụng 304 ca bệnh lâm sàng phức tạp được trích xuất từ Tạp chí Y học New England cùng các ca bệnh từ khoa cấp cứu.

Về mặt công nghệ, MAI-DxO không phải là một mô hình đơn lẻ mà hoạt động như một "hội đồng bác sĩ ảo" điều phối đa tác nhân. Nền tảng này có thể tích hợp linh hoạt với nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) khác nhau như GPT, Gemini, Claude, Grok hay Llama.

Trong các thử nghiệm, sự kết hợp giữa MAI-DxO và mô hình o3 của OpenAI mang lại hiệu suất cao nhất.

Ông Bay Gross, Phó Chủ tịch phụ trách Y tế tại Microsoft AI, nhận định dự án là minh chứng cho thấy AI hoàn toàn có thể chinh phục những thách thức chẩn đoán phức tạp nhất thông qua quy trình suy luận, tranh luận từng bước như các chuyên gia thực thụ.

Tuy nhiên, giới chuyên môn và lãnh đạo Microsoft nhấn mạnh MAI-DxO hiện chưa được cấp phép sử dụng lâm sàng đại trà và không được thiết kế để thay thế bác sĩ. Hệ thống được định vị như một trợ lý đắc lực, giúp đội ngũ y tế giảm tải công việc hành chính, cung cấp các gợi ý chẩn đoán có độ tin cậy cao, từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.