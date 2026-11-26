Microsoft đã phát hành bản sửa lỗi cho sự cố khiến Word, Excel, Outlook và nhiều ứng dụng trong bộ Office hiện hộp thoại trắng, không có nội dung hay nút bấm ngay khi khởi chạy. Hãng khuyến nghị người dùng cập nhật Office lên phiên bản mới nhất. Nếu không truy cập được mục cập nhật trong ứng dụng, người dùng có thể dùng Command Prompt để cài bản vá.

Ảnh chụp màn hình mô tả sự cố được chia sẻ trên Reddit. Ảnh: Reddit

Cửa sổ trắng không nội dung: lỗi xuất hiện ở đâu và trông như thế nào?

Theo trang hỗ trợ của Microsoft, lỗi ảnh hưởng đến nhiều ứng dụng quen thuộc trong bộ Office, gồm Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access và OneNote. Biểu hiện dễ nhận thấy nhất là một cửa sổ hình chữ nhật màu trắng bất ngờ hiện ra khi người dùng mở chương trình.

Hộp thoại này không có dòng thông báo hay nút điều khiển nào, khiến người dùng khó biết điều gì đang xảy ra. Sự cố được ghi nhận ở nhiều người dùng Office, không giới hạn ở một ứng dụng riêng lẻ.

Trên diễn đàn Reddit, một số thành viên cũng phản ánh tình trạng màn hình trắng khi mở phần mềm Office, kể cả trên máy tính mới. Tuy nhiên, Microsoft chưa xác nhận các trường hợp trên Reddit có cùng nguyên nhân với lỗi hộp thoại trống mà hãng vừa xử lý.

Bản dựng 16.0.20625.20142: thông tin cần nắm

Sau quá trình điều tra, Microsoft cho biết đã khắc phục vấn đề trong Office phiên bản 2611, bản dựng 16.0.20625.20142. Dưới đây là các thông tin chính được hãng công bố.

Không mở được mục cập nhật: cách dùng Command Prompt

Việc cập nhật có thể gặp trở ngại nếu chính lỗi này khiến người dùng không vào được các tùy chọn cập nhật trong ứng dụng. Để xử lý, Microsoft đưa ra phương án dùng Command Prompt, công cụ cho phép điều khiển một số chức năng của Windows bằng câu lệnh.

Theo hướng dẫn của hãng, người dùng cần lưu toàn bộ công việc đang thực hiện, đóng các ứng dụng Office rồi mở Command Prompt với quyền quản trị viên (Run as administrator). Sau đó nhập lệnh sau:

"%programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\officec2rclient.exe" /update user updatetoversion=16.0.20625.20142

Lệnh này được Microsoft cung cấp để cập nhật Office lên bản dựng đã khắc phục sự cố. Một số người dùng Reddit cho biết cách này đã giúp họ hết tình trạng màn hình trắng. Dù vậy, các phản hồi đó chưa đồng nghĩa mọi trường hợp được báo cáo đều có chung nguyên nhân.

Những điều Microsoft chưa làm rõ

Dù đã phát hành bản vá, Microsoft chưa giải thích cụ thể nguyên nhân khiến hộp thoại trống xuất hiện khi mở ứng dụng Office. Hãng cũng chưa xác định rõ những phiên bản Office trước đó chịu ảnh hưởng.

Bên cạnh sự cố này, Microsoft còn xác nhận bản cập nhật Windows 11 phát hành trong tháng 11 gây ra vấn đề liên quan đến việc cài đặt và khởi chạy ứng dụng, buộc công ty phải đưa ra phương án khắc phục.

Với lỗi trên Office, người dùng nên kiểm tra phiên bản đang sử dụng và cập nhật theo hướng dẫn của Microsoft nếu gặp hộp thoại trắng. Trường hợp không truy cập được chức năng cập nhật thông thường, Command Prompt là giải pháp thay thế mà hãng đã cung cấp.