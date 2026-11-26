Microsoft đã xác nhận lỗi khiến một hộp thoại trắng, không có nội dung hay nút bấm, xuất hiện ngay khi người dùng mở các ứng dụng Office. Hãng đã khắc phục sự cố trong Office phiên bản 2611, bản dựng 16.0.20625.20142, và khuyến nghị người dùng cập nhật lên bản mới nhất.

Ảnh chụp màn hình mô tả sự cố được chia sẻ trên Reddit. Ảnh: Reddit

Hộp thoại trắng xuất hiện ở những ứng dụng nào?

Theo trang hỗ trợ của Microsoft, lỗi ảnh hưởng đến nhiều ứng dụng quen thuộc trong bộ Office, gồm Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access và OneNote. Biểu hiện dễ nhận thấy nhất là một cửa sổ hình chữ nhật màu trắng bất ngờ hiện ra khi người dùng khởi chạy chương trình.

Hộp thoại này không có dòng thông báo hay nút điều khiển nào, nên người dùng khó biết điều gì đang xảy ra. Sự cố được ghi nhận ở nhiều người dùng Office, không chỉ ở một ứng dụng riêng lẻ.

Trên diễn đàn Reddit, một số thành viên cũng phản ánh tình trạng màn hình trắng khi mở phần mềm Office, kể cả trên máy tính mới. Tuy nhiên, Microsoft chưa xác nhận các trường hợp này có cùng nguyên nhân với lỗi hộp thoại trống mà hãng vừa xử lý.

Bản dựng 16.0.20625.20142: những gì Microsoft đã công bố

Sau quá trình điều tra, Microsoft cho biết vấn đề đã được xử lý trong bản dựng nêu trên. Tuy nhiên, hãng chưa giải thích cụ thể điều gì khiến hộp thoại trống xuất hiện, cũng chưa xác định rõ những phiên bản Office trước đó chịu ảnh hưởng.

Không mở được mục cập nhật: dùng Command Prompt thế nào?

Việc cập nhật có thể gặp trở ngại nếu chính sự cố này khiến người dùng không truy cập được các tùy chọn cập nhật trong ứng dụng. Để xử lý, Microsoft đưa ra phương án dùng Command Prompt, công cụ cho phép điều khiển một số chức năng của Windows bằng câu lệnh.

Theo hướng dẫn của hãng, người dùng cần lưu toàn bộ công việc đang thực hiện và đóng các ứng dụng Office. Sau đó, mở Command Prompt với quyền quản trị viên (Run as administrator) rồi nhập lệnh:

"%programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\officec2rclient.exe" /update user updatetoversion=16.0.20625.20142

Lệnh này cập nhật Office lên bản dựng đã khắc phục sự cố. Một số người dùng Reddit cho biết cách làm trên đã giúp họ hết tình trạng màn hình trắng. Dù vậy, các phản hồi này chưa đồng nghĩa mọi trường hợp được báo cáo đều có chung nguyên nhân.

Một sự cố khác trên Windows 11 cũng đang được xử lý

Bên cạnh lỗi trên bộ ứng dụng văn phòng, Microsoft còn xác nhận bản cập nhật Windows 11 phát hành trong tháng 11 gây ra vấn đề liên quan đến việc cài đặt và khởi chạy ứng dụng. Hãng đã phải đưa ra phương án khắc phục cho lỗi này.

Với lỗi Office, người dùng nên kiểm tra phiên bản đang dùng và cập nhật theo hướng dẫn của Microsoft nếu gặp hiện tượng hộp thoại trắng. Khi không vào được chức năng cập nhật thông thường, dòng lệnh là giải pháp thay thế mà hãng đã cung cấp.