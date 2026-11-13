Microsoft ngừng hoạt động nhiều giờ, làm gián đoạn hoạt động người dùng

Tập đoàn công nghệ Microsoft đang đối mặt với sự cố gián đoạn dịch vụ quy mô lớn, khiến hàng nghìn người dùng không thể truy cập email, tham gia cuộc họp trực tuyến hoặc sử dụng các công cụ làm việc quen thuộc. Theo Reuters, tình trạng này bắt đầu từ ngày 12/11 tại Mỹ và kéo dài sang ngày 13/11, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trên thế giới.

Các dịch vụ chịu tác động gồm Microsoft 365, Outlook, Teams và Copilot. Trong đó, Outlook ghi nhận lượng phản ánh tăng đột biến khi người dùng liên tục gặp lỗi đăng nhập, không thể mở hộp thư hoặc gửi và nhận email. Sự cố nhanh chóng gây xáo trộn hoạt động của nhiều doanh nghiệp vốn phụ thuộc vào hệ sinh thái phần mềm Microsoft.

Microsoft đối mặt với sự cố gián đoạn dịch vụ trên diện rộng, ảnh hưởng đến hàng nghìn người dùng tại nhiều quốc gia.

Theo nền tảng theo dõi sự cố Downdetector, số lượt báo lỗi Outlook tại Mỹ có thời điểm vượt 130.000 vào khoảng 13 giờ ngày 12/11 theo giờ miền Đông. Đến tối cùng ngày, lượng phản ánh giảm đáng kể nhưng chưa chấm dứt, cho thấy quá trình khôi phục dịch vụ vẫn gặp khó khăn.

Đáng chú ý, phạm vi ảnh hưởng không chỉ giới hạn tại Bắc Mỹ. Theo Channel NewsAsia, hệ thống Downdetector ghi nhận phản ánh từ 74 quốc gia và vùng lãnh thổ chỉ trong khoảng một giờ. Đến ngày 13/11, người dùng tại Australia, Nhật Bản, Ấn Độ và Singapore tiếp tục báo cáo những vấn đề liên quan đến các dịch vụ Microsoft.

Outlook ghi nhận lượng báo lỗi tăng đột biến khi người dùng không thể đăng nhập, gửi hoặc nhận email.

Sự cố còn ảnh hưởng đến nhiều cơ quan chính phủ và tổ chức lớn. Tại Australia, Nhật Bản và Mỹ, một số hệ thống sử dụng dịch vụ đám mây Microsoft bị gián đoạn. Điều này cho thấy mức độ phụ thuộc của các tổ chức vào những nền tảng công nghệ phục vụ trao đổi thông tin và vận hành công việc hằng ngày.

Hai công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu là OpenAI và Anthropic cũng nằm trong nhóm chịu tác động. OpenAI thông báo đang điều tra tình trạng các kết nối với dịch vụ Microsoft hoạt động không đúng như dự kiến. Trong khi đó, Anthropic xác nhận sự cố từ nhà cung cấp hạ tầng bên ngoài ảnh hưởng đến công cụ kết nối Microsoft 365 của hãng.

Tác động của vụ việc còn lan sang hoạt động kinh doanh. Theo Reuters, hãng sản xuất xe tải điện Workhorse Group tại Mỹ phải dời lịch công bố kết quả kinh doanh quý III từ ngày 12/11 sang ngày 16/11 do những gián đoạn phát sinh từ sự cố Microsoft.

Sự cố Microsoft ảnh hưởng đến nhiều nền tảng công nghệ, trong đó có các công cụ AI của OpenAI và Anthropic.

Về nguyên nhân, Microsoft cho biết một số máy chủ chịu trách nhiệm xử lý kết nối bị quá tải, khiến hệ thống ngừng phản hồi. Đáng lo ngại, một số máy chủ sau khi được khởi động lại vẫn tiếp tục gặp vấn đề khi lượng truy cập được chuyển trở lại.

Tập đoàn đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục, bao gồm điều hướng lưu lượng truy cập, khởi động lại máy chủ, giới hạn một số loại kết nối và thử nghiệm điều chỉnh cấu hình. Tuy nhiên, những nỗ lực ban đầu chỉ mang lại khả năng phục hồi từng phần, chưa đủ để bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định trên diện rộng.

Trong các thông báo cập nhật ngày 13/11, Microsoft cho biết đang tiếp tục xác định những yếu tố khiến hệ thống mất ổn định. Doanh nghiệp cũng kiểm tra các thay đổi cấu hình mạng gần thời điểm sự cố bắt đầu. Microsoft khẳng định hiện chưa ghi nhận dấu hiệu cho thấy sự gián đoạn bắt nguồn từ hoạt động tấn công mạng.

Workhorse Group phải điều chỉnh lịch công bố kết quả kinh doanh do những gián đoạn liên quan đến dịch vụ Microsoft.

Theo thông tin về tình trạng dịch vụ, nhiều chức năng phụ thuộc vào Exchange Online bị ảnh hưởng, bao gồm email, lịch làm việc và một số tính năng của Teams. Những thành phần không cần kết nối với Exchange Online vẫn có thể tiếp tục hoạt động, đồng nghĩa sự cố không khiến toàn bộ sản phẩm Microsoft ngừng vận hành.

Đây không phải lần đầu Microsoft đối mặt với sự cố hạ tầng gây ảnh hưởng trên diện rộng. Những lần gián đoạn liên tiếp tiếp tục đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì tính ổn định của các nền tảng đám mây, đặc biệt khi ngày càng nhiều doanh nghiệp, cơ quan và dịch vụ trí tuệ nhân tạo phụ thuộc vào hệ thống này.

Tính đến các cập nhật được công bố trong ngày 13/11, Microsoft vẫn đang triển khai biện pháp khắc phục và theo dõi quá trình phục hồi. Hãng cam kết công bố báo cáo chi tiết về nguyên nhân cũng như giải pháp phòng ngừa sau khi sự cố được xử lý hoàn toàn.

Microsoft triển khai nhiều biện pháp kỹ thuật nhằm khôi phục hệ thống máy chủ và ổn định lưu lượng truy cập.

Vụ việc một lần nữa cho thấy chỉ một trục trặc trong hạ tầng công nghệ cũng có thể gây ảnh hưởng dây chuyền đến hoạt động làm việc, liên lạc và kinh doanh trên phạm vi toàn cầu.