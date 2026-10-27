Microsoft muốn 60.000 nhân viên tự nguyện nghỉ việc

Theo thông tin được công bố ngày 26/10, Microsoft đang triển khai chương trình nghỉ việc tự nguyện kèm trợ cấp dành cho hàng chục nghìn nhân viên tại nhiều bộ phận. Đây được xem là một bước đi đáng chú ý trong quá trình tái cơ cấu hoạt động của tập đoàn, khi AI ngày càng trở thành trọng tâm trong chiến lược kinh doanh dài hạn.

Theo Reuters, dẫn nguồn tin thân cận, chương trình có thể áp dụng với nhân viên thuộc nhiều mảng quan trọng như trải nghiệm AI, Copilot, tài chính, nhân sự, Xbox và Windows cùng các thiết bị liên quan. Trong khi đó, một số bộ phận như marketing, kinh doanh thương mại và bảo mật không nằm trong phạm vi áp dụng được đề cập.

Điều đáng chú ý là chương trình không chỉ hướng đến nhân viên thông thường mà còn mở rộng tới những vị trí quản lý cấp cao, bao gồm cả cấp phó chủ tịch.

Đằng sau kế hoạch này là áp lực cân bằng giữa hai mục tiêu lớn: tiếp tục đầu tư mạnh vào AI và bảo đảm hiệu quả tài chính.

Microsoft đề xuất 60.000 nhân viên tự nguyện nghỉ việc. Ảnh: superpowerdaily.

Trong những năm gần đây, Microsoft đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, hướng đến việc tạo doanh thu từ các sản phẩm và dịch vụ tích hợp AI. Những khoản đầu tư lớn vào hạ tầng điện toán, trung tâm dữ liệu và công nghệ trí tuệ nhân tạo khiến việc tối ưu chi phí vận hành trở thành một trong những ưu tiên quan trọng.

Giám đốc Nhân sự Microsoft, bà Amy Coleman, cho biết chương trình được thiết kế nhằm tạo thêm lựa chọn cho những nhân viên đủ điều kiện muốn tìm kiếm hướng đi mới trong sự nghiệp, với sự hỗ trợ từ công ty.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các đơn vị kinh doanh điều chỉnh cơ cấu nhân lực, đáp ứng những thay đổi nhanh chóng của thị trường.

Dù mang tính tự nguyện, quy mô của chương trình vẫn thu hút sự quan tâm lớn khi có tới khoảng 60.000 người thuộc diện được đề xuất.

Một điểm đáng chú ý là kế hoạch tái cơ cấu diễn ra trong bối cảnh Microsoft vẫn duy trì được dòng tiền tự do tích cực.

Trong quý II, tập đoàn ghi nhận dòng tiền tự do dương đạt 19,64 tỷ USD. Trong khi đó, hai đối thủ lớn trong lĩnh vực điện toán đám mây là Alphabet và Amazon đều báo cáo dòng tiền tự do âm trong cùng giai đoạn được đề cập.

Điều này cho thấy Microsoft không chỉ tập trung vào tăng trưởng doanh thu mà còn đặc biệt chú trọng khả năng tạo tiền mặt, nhất là khi cuộc đua AI đang đòi hỏi nguồn vốn đầu tư ngày càng lớn.

Việc điều chỉnh nhân sự vì thế được nhìn nhận như một phần trong chiến lược phân bổ lại nguồn lực, thay vì đơn thuần là biện pháp cắt giảm chi phí ngắn hạn.

Theo CNBC, những nhân viên thuộc diện được đề xuất sẽ phải đưa ra quyết định có tham gia chương trình hay không vào đầu tháng 12. Những người đồng ý dự kiến chính thức nghỉ việc vào ngày 31/12.

Nguồn tin cũng cho biết một số nhóm nhân sự thuộc lĩnh vực tiếp thị, bán hàng và kỹ thuật đã quyết định không tham gia chương trình.

Microsoft xác nhận sáng kiến lần này được áp dụng với các nhân viên đủ điều kiện tại bốn quốc gia gồm Mỹ, Canada, Anh và Ấn Độ.

Đây là chương trình tự nguyện có thời hạn, được xây dựng trên cơ sở những kinh nghiệm rút ra từ các đợt triển khai trước. Thông tin chi tiết về điều kiện và quyền lợi sẽ được gửi trực tiếp đến những nhân viên thuộc diện áp dụng.

Trước đó, vào tháng 7, Microsoft từng cho biết hơn 30% số nhân viên đủ điều kiện trong một chương trình nghỉ việc tự nguyện đã lựa chọn tham gia.

Tuy nhiên, chương trình trước chủ yếu dành cho các vị trí quản lý cấp 67 trở xuống, trong khi kế hoạch mới mở rộng phạm vi tới những cấp bậc cao hơn.

Đề xuất dành cho 60.000 nhân viên không phải động thái điều chỉnh nhân sự duy nhất của Microsoft trong năm nay.

Trước đó, tập đoàn đã công bố chính sách nghỉ việc tự nguyện áp dụng với khoảng 7% lực lượng lao động tại Mỹ, tương đương gần 9.000 người.

Đến tháng 7, Microsoft tiếp tục thông báo kế hoạch cắt giảm khoảng 4.800 việc làm, đồng thời tiến hành cải tổ hoạt động kinh doanh game Xbox.

Tập đoàn cũng triển khai kế hoạch thoái vốn khỏi 5 studio phát triển trò chơi nhằm cải thiện khả năng sinh lời sau nhiều năm đầu tư lớn vào lĩnh vực này.

Những thay đổi liên tiếp cho thấy Microsoft đang rà soát lại cơ cấu tổ chức và hiệu quả hoạt động của nhiều mảng kinh doanh, từ phần mềm, thiết bị đến trò chơi điện tử.

Trong bối cảnh AI được ưu tiên đầu tư, việc phân bổ nhân sự và ngân sách giữa các bộ phận đang trở thành bài toán chiến lược đối với tập đoàn.