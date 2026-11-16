Microsoft mất gần 24 giờ vì vòng lặp quá tải máy chủ

Microsoft đã mất gần 24 giờ để khắc phục sự cố khiến nhiều dịch vụ trực tuyến như Outlook, Teams và Copilot bị gián đoạn trên diện rộng. Theo công bố của hãng, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ lỗi trong quá trình nâng cấp năng lực mạng, sau đó bộc lộ khi một thay đổi cấu hình được triển khai. Microsoft khẳng định sự việc không liên quan đến các cuộc tấn công mạng hay hoạt động của trí tuệ nhân tạo (AI).

Sự cố hạ tầng mạng khiến nhiều dịch vụ Microsoft như Outlook, Teams và Copilot gián đoạn trên diện rộng.

Tuy nhiên, điều khiến sự cố trở nên nghiêm trọng không chỉ nằm ở lỗi cấu hình ban đầu mà còn ở cách hệ thống phản ứng khi phát hiện máy chủ gặp trục trặc. Theo Sarah Kreps, Giám đốc Viện Chính sách Công nghệ thuộc Trường Cornell Brooks, sự cố có thể đã kích hoạt một vòng lặp quá tải. Trong hệ thống điện toán quy mô lớn, các máy chủ thường chia sẻ nhiệm vụ xử lý yêu cầu của người dùng. Khi một máy chủ ngừng hoạt động, hệ thống tự động chuyển lưu lượng sang những máy chủ còn lại để duy trì dịch vụ.

Vấn đề phát sinh khi chính cơ chế giám sát tình trạng máy chủ cũng bị ảnh hưởng. Theo phân tích của bà Kreps, lỗi mạng khiến một số tiến trình phía sau bị quá tải, không thể xử lý yêu cầu. Các kết nối bảo mật phục vụ hoạt động kiểm tra tình trạng máy chủ cũng gặp khó khăn, khiến hệ thống giám sát không thể xác định chính xác những máy chủ còn hoạt động. Nhiều máy chủ vì thế bị đánh dấu không khả dụng và bị loại khỏi quá trình phục vụ.

Khi số lượng máy chủ hoạt động giảm, lưu lượng truy cập lại dồn sang những máy chủ còn lại. Áp lực tăng cao khiến các máy chủ này tiếp tục quá tải, dẫn đến việc bị loại khỏi hệ thống. Chu trình cứ thế lặp lại, biến một lỗi kỹ thuật ban đầu thành sự cố có khả năng lan rộng trên toàn bộ hạ tầng. Đây cũng là lý do Microsoft không thể đơn giản khởi động lại tất cả máy chủ cùng lúc. Nếu đưa quá nhiều máy chủ trở lại hoạt động, chúng có thể lập tức phải tiếp nhận lượng yêu cầu vượt khả năng xử lý.

Vòng lặp quá tải khiến các máy chủ còn hoạt động liên tục phải tiếp nhận thêm lưu lượng, làm quá trình khôi phục hệ thống kéo dài.

Thay vào đó, Microsoft phải khôi phục năng lực phục vụ theo từng giai đoạn, đồng thời kiểm tra độ ổn định sau mỗi bước. Charles Lamanna, Phó chủ tịch điều hành phụ trách Copilot, Agents và Platform của Microsoft, cũng thừa nhận quá trình xử lý gặp nhiều khó khăn do lỗi dây chuyền và lưu lượng tăng đột biến tại các điểm tiếp nhận mạng. Doug Madory, Giám đốc bộ phận phân tích Internet tại Infoblox, nhận định sự việc có điểm tương đồng với sự cố Facebook năm 2021, khi những quy trình kiểm tra mạng góp phần khiến hệ thống toàn cầu ngừng hoạt động.

Sự cố cũng đặt ra câu hỏi về mức độ phụ thuộc của các tổ chức vào những nhà cung cấp công nghệ lớn. Justin Cappos, giáo sư khoa học máy tính và kỹ thuật tại Đại học New York, cho rằng các hệ thống quy mô lớn có nhiều thành phần liên kết chặt chẽ, khiến việc xác định và khoanh vùng lỗi trở nên phức tạp. Khi những dịch vụ thiết yếu như ngân hàng, y tế hay thực thi pháp luật phụ thuộc vào hạ tầng đám mây, một sự cố kỹ thuật có thể tạo ra ảnh hưởng vượt xa phạm vi của nhà cung cấp. Các chuyên gia vì vậy khuyến nghị tổ chức cần xây dựng hệ thống dự phòng, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào một nền tảng duy nhất.

Mời quý độc giả xem thêm: Hơn 40.000 hồ sơ nhân viên an ninh Mỹ bị lộ, công cụ tìm kiếm dữ liệu càng đáng lo ngại.