Biểu tượng Microsoft tại New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Theo trang công nghệ CTech ngày 23/11, Microsoft đang thành lập nhóm phát triển mới tại trung tâm nghiên cứu và phát triển ở Israel, nhằm giúp các tổ chức bảo vệ hệ thống mã hóa và chuẩn bị ứng phó với những rủi ro từ máy tính lượng tử.

Nhóm do bà Inbar Badian phụ trách sẽ phát triển công cụ kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và các tác nhân tự động để liên tục rà soát những thành phần sử dụng mã hóa trong tổ chức, đánh giá mức độ rủi ro, xác định thứ tự ưu tiên và hỗ trợ khắc phục lỗ hổng.

Máy tính lượng tử đủ mạnh trong tương lai có thể phá vỡ một số phương pháp mã hóa khóa công khai đang được sử dụng rộng rãi để bảo vệ dữ liệu và xác thực giao dịch số. Vì vậy, các tổ chức cần chuẩn bị chuyển sang những phương pháp mã hóa có khả năng chống chịu trước hình thức tấn công này.

Theo bài viết, rủi ro không chỉ nằm ở tương lai. Những thành phần mã hóa lỗi thời hoặc được bảo vệ không đầy đủ có thể khiến thông tin nhạy cảm bị lộ ngay hiện nay. Bên cạnh đó, các đối tượng tấn công có thể thu thập dữ liệu đã mã hóa để chờ giải mã khi công nghệ lượng tử đủ phát triển.

Mã hóa hiện diện trong phần mềm, phần cứng, hoạt động trao đổi thông tin giữa các hệ thống và dịch vụ đám mây. Tuy nhiên, nhiều tổ chức chưa nắm đầy đủ mã hóa đang được sử dụng ở đâu và theo cách nào. Việc thống kê, rà soát các thành phần này giúp xác định hệ thống bị ảnh hưởng khi xuất hiện lỗ hổng, đồng thời tạo cơ sở cho quá trình chuyển đổi có thể kéo dài nhiều năm.

Sáng kiến tại Israel nằm trong kế hoạch của Microsoft chuyển các sản phẩm và dịch vụ sang sử dụng mã hóa có khả năng chống chịu trước máy tính lượng tử vào năm 2029. Trước khi phụ trách nhóm mới, bà Badian làm việc về chiến lược và đổi mới trong bộ phận an ninh của Microsoft, trong đó có công tác chuẩn bị cho kỷ nguyên lượng tử.

Trung tâm nghiên cứu và phát triển của Microsoft tại Israel là cơ sở đầu tiên của hãng được thành lập bên ngoài Mỹ. Trung tâm hiện hoạt động tại sáu địa điểm, với cơ sở lớn nhất ở Herzliya, và giữ vai trò quan trọng trong phát triển các công nghệ AI, an ninh mạng của tập đoàn.