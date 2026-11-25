Sự cố xảy ra trong hai ngày 12-13/11, ảnh hưởng đến loạt dịch vụ như Outlook, Teams, Exchange Online, Copilot và nhiều ứng dụng văn phòng khác. Hàng trăm nghìn người dùng tại hơn 74 quốc gia bị tác động, khiến hoạt động của nhiều doanh nghiệp, tổ chức tài chính, hãng hàng không và cơ quan chính phủ tại Mỹ, Úc, Nhật Bản đình trệ. Hãng Anderson Economic Group ước tính thiệt hại kinh tế toàn cầu có thể lên tới 7 tỷ USD.

Trong thông báo gửi nhân viên ngày 20/11, Jason Henderson, Tổng giám đốc phụ trách mảng M365 Core, đánh giá đây là "sự cố gây ảnh hưởng lớn nhất đến khách hàng trong lịch sử Exchange Online".

Ảnh minh họa. Ảnh: AI

Ông nhấn mạnh: "Mã đỏ có nghĩa đây là công việc có ưu tiên cao nhất đối với đội ngũ của chúng tôi", đồng thời thừa nhận "thật không may, tất cả những nỗ lực chúng tôi đã thực hiện trong nhiều năm qua là không đủ để bảo vệ chúng ta". CEO Microsoft Satya Nadella cũng công khai xin lỗi khách hàng trên toàn cầu.

Trong một bản ghi nhớ ngày 23/11, Phó chủ tịch Microsoft Amanda Silver cho biết các kỹ sư đã phải xử lý khủng hoảng trong tình trạng "sương mù chiến tranh". Dù huy động lực lượng kỹ thuật hàng đầu, nhóm ứng cứu vẫn gặp khó khăn trong việc nắm bắt toàn cảnh sự cố do dữ liệu chẩn đoán phân tán trên nhiều hệ thống nội bộ.

Các kỹ sư đã trao đổi hơn 11.000 tin nhắn qua 11 kênh chat Teams để thảo luận giả thuyết và quyết định phương án xử lý.

Sau sự cố, Microsoft đặt mục tiêu khôi phục dịch vụ trên toàn cầu trong vòng một giờ đối với những sự cố lớn trong tương lai. Chiến dịch "Mã đỏ" tập trung vào việc chủ động giảm tải khi hệ thống quá tải, phân chia lưu lượng theo khu vực địa lý và ứng dụng các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp kỹ sư phân tích tình trạng hệ thống nhanh hơn.

Đại diện Microsoft khẳng định: "Công việc của chúng tôi không kết thúc khi dịch vụ được phục hồi. Đội ngũ của chúng tôi tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ để nhanh chóng triển khai bất kỳ bài học kinh nghiệm nào thu được, và ban lãnh đạo của chúng tôi đảm bảo đây là ưu tiên hàng đầu".