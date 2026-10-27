Microsoft khuyến khích 60.000 nhân viên tự nguyện nghỉ việc, tập trung đầu tư AI

Trụ sở của Microsoft tại thành phố Redmond, bang Washington, Mỹ. Ảnh: MICROSOFT

Theo Business Insider, nhân viên thuộc nhiều bộ phận của tập đoàn, bao gồm các nhóm phát triển trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI), tài chính, nhân sự, Xbox và Windows + Devices, đủ điều kiện tham gia. Các bộ phận như tiếp thị, kinh doanh thương mại và an ninh sẽ không thuộc diện áp dụng.

Trong thông báo gửi nhân viên, Giám đốc nhân sự Amy Coleman cho biết chương trình mang đến lựa chọn mới cho những người đang cân nhắc tìm kiếm cơ hội bên ngoài công ty, đồng thời hỗ trợ họ chuyển đổi công việc.

Tương tự các tập đoàn công nghệ lớn khác, Microsoft đang chi hàng trăm tỷ USD cho các trung tâm dữ liệu AI và chip bán dẫn. Quy mô đầu tư này khiến các nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu lợi nhuận thu được có tương xứng với chi phí khổng lồ hay không. Công ty dự báo chi tiêu vốn trong năm 2026 đạt 175 tỷ USD.

Theo hồ sơ thường niên, Microsoft có 223.000 nhân viên toàn thời gian trên toàn cầu tính đến ngày 30-6-2026. Cổ phiếu công ty tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch ngày 26-10, sau khi đã tăng khoảng 10% từ đầu năm.

Đây không phải lần đầu Microsoft triển khai chương trình tương tự. Đầu năm nay, công ty đã đề nghị hỗ trợ nghỉ việc tự nguyện đối với khoảng 9.000 nhân viên tại Mỹ, tương đương 7% lực lượng lao động ở nước này.

Tháng 7, Microsoft cũng thông báo cắt giảm 4.800 việc làm, tương đương khoảng 2,1% nhân sự toàn cầu, đồng thời tái cơ cấu hoạt động kinh doanh trò chơi Xbox. Tập đoàn này cũng thoái vốn khỏi tối đa 5 studio nhằm cải thiện hiệu quả đầu tư.